«Habrá inspecciones, pero sin sanciones en el primer semestre»

«La directiva europea marca la fecha del 1 de enero del 2017, con lo que no es posible que se pueda modificar por parte del Gobierno de España, encargado de su transposición. Se puede incumplir, como ha ocurrido con otras directivas, y luego tendrá las consecuencias que tenga.

Desde las comunidades autónomas, mientras no exista una norma nacional que concrete esa obligatoriedad, es complicado exigir el cumplimiento a los ciudadanos, aunque lo diga la directiva europea. Estamos en la misma situación desde hace ya más de dos años y ahí seguimos, a la espera de esa transposición. ¿Hay tiempo? Sí, claro, queda una reunión del Consejo de Ministros antes de fin de año. Si eso es así, se confirmará la fecha que fija la directiva de la UE, que es el 31 de diciembre del 2016, con lo que a partir del 1 de enero será obligatorio para todas aquellos hogares de comunidades de propietarios con sistemas energéticos centralizados disponer de los dispositivos de lectura individual de consumo de agua caliente y calefacción.

Tal como estamos ahora, si no hay transposición de la parte que falta de la directiva no podemos hacer inspecciones ni nada, pero si en los días que quedan se transpone nos veremos obligados a tener que tomar medidas para ver qué se puede hacer. Evidentemente no vamos a lanzar una campaña el 2 de enero, pero si se transpone habrá inspecciones el año que viene para que las comunidades de propietarios tomen las medidas a las que estarán obligados. Nuestro compromiso es que en el primer semestre del año no va a haber sanciones, pero sí se realizarán inspecciones para evaluar cómo están las comunidades de propietarios, qué han hecho ya, qué tienen previsto hacer... Evidentemente, de cara al próximo otoño, cuando vuelvan a ponerse en marcha las calefacciones, aquellas comunidades que no hayan hecho nada o se nieguen a hacerlo se enfrentarán a la posible apertura de expedientes sancionadores».