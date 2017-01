«No se entiende que no hayan hecho nada desde el año 2012»

«Como no se ha producido todavía la transposición de la directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español, en principio los propietarios no están obligados todavía por esa normativa. Aunque se transponga antes de final de año, lógicamente ya no hay tiempo para que los hogares realicen los cambios. Y si no lo hace, lo que puede ocurrir es que la UE sancione al Gobierno español, lo que al final supone que lo pagaremos todos los ciudadanos. La sospecha es que se apruebe el decreto en la reunión del Consejo de Ministros que queda antes de final de año.

El que no lo ha hecho, no lo va a poder hacer ya hasta la primavera y en esa situación están el 90% de las comunidades de propietarios afectadas por la directiva europea, lo que supone que faltan unos 27.000 hogares por hacer la reforma. Muchas comunidades tienen presupuestos estudiados y todo preparado, pero no han querido acometer la norma mientras el Gobierno de España no aclare cuándo y cómo hay que hacerlo. Se han hecho muy poquitos, desde luego.

Insisto, hasta la primavera no se va a poder hacer ya nada. Desde luego si empiezan a hacer en enero inspecciones y se abren expedientes sancionadores sería un abuso tremendo. Otra cosa es que llegado octubre y noviembre del año que viene empiecen a inspeccionar, eso sí sería lógico, lo otro, no. No se entiende que no hayan hecho nada en todos estos años, porque la directiva es del 2012, tal vez no han querido tocarlo porque es una decisión que afecta al bolsillo de los ciudadanos y les ha dado miedo».