«Se ha creado mucha confusión y sigue faltando casi todo»

«Sí, sigue faltando casi todo, calculamos que se ha ejecutado solo el 15% de los trabajos. Los repartidores se han instalado pocos, pero se podrán ir colocando desde principios de año aunque estén funcionando las calefacciones, pero las válvulas termostáticas, no. La mayoría de las instalaciones de La Rioja son en columna y en esas, desde luego, no se podrá hacer nada hasta que no se apaguen las calefacciones en primavera.

Se ha creado mucha confusión y algunas comunidades de propietarios que iban a realizar la adaptación han optado por aplazarla. Lo que hace falta es que el próximo año las comunidades de propietarios se mentalicen y hagan pronto las reuniones de las juntas, tomen las decisiones y empiecen a adjudicar los trabajos cuanto antes porque las diferencias de precio sin mínimas.

Si no se hacen las cosas bien y luego les entran las prisas a todos, nos encontraremos con un tapón y será imposible de atender. En Afoncagas, la Asociación Empresarial de Fontanería, Gas, Climatización, Mantenimiento, Frío Industrial y Afines de La Rioja, estamos unos 200 asociados, con lo que hay personal suficiente para atender la demanda, pero insisto, siempre que se hagan las cosas bien y podamos disponer del material necesario y de los encargos para empezar a trabajar desde mayo. Si se deja todo para julio, agosto y septiembre, será imposible».