El robot que reina en la cocina

Cuando se habla de los robots de cocina, que poco menos que convierten en chefs a cocineros 'amateurs', no todos cuentan con el beneplácito de los consumidores ni todos son iguales de eficaces. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio en el que analiza las diferentes máquinas que hay en el mercado e incluso les ha puesto nota.

Dentro de los robots de cocina que tiene entre sus funciones la cocción de los alimentos sigue reinando la Thermomix, de Vorwek, en concreto el modelo TM5, a la que la OCU le otorga una puntuación de 84. Le sigue muy de cerca la Taurus My Cook Touch, cuya nota difiere en apenas dos puntos: 82. ¿Y dónde radica esta pequeña diferencia? Según el estudio, en la mayor facilidad de manejo de la Themomix y en que cocina mejor. Así, sus sopas, guisos de ternera, arroz con leche y cocción al vapor, entre otros ejemplos, son de mayor calidad. En cuanto al precio, la Themomix TM5 puede alcanzar los 1.100 euros, mientras que la My Cook Touch, los 949 euros.

Otras diferencias a tener en cuenta es que la Thermomix TM5 cocina de forma tradicional mediante el uso de resistencias, mientras que la Taurus My Cook Touch calienta por inducción lo que le permite alcanzar hasta una temperatura de 140º en menor tiempo.

La segunda también tiene a su favor una pantalla táctil más grande y acceso wifi a las recetas de la comunidad My Cook, con posibilidad de sincronización con tablets y smartphones. Mientras, en la Thermomix la temperatura de los alimentos se ve en la pantalla (en My Cook es mediante aviso sonoro); las cuchillas invierten el giro hacia la izquierda con lo que el filo no corta el alimento, además pueden lavarse en el lavavajillas, y la báscula para pesar los ingredientes puede usarse mientras el motor está en marcha.

