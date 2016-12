«Yo he invitado a Ciudadanos a entrar en el Gobierno, sería lo ideal»

Más que satisfecho con los apoyos de Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja, donde con su abstención dará luz verde a los Presupuestos para el 2017, José Ignacio Ceniceros vuelve a tender la mano a la formación de Diego Ubis para su entrada en el Consejo de Gobierno.

Al final, España evitó unas terceras elecciones. Usted, que se ha visto obligado a gobernar en minoría, ¿augura una legislatura larga para Rajoy?

Yo me alegro de que esta crisis que hemos tenido durante casi un año, 310 días sin Gobierno creo que fueron, se haya cerrado. Respecto a lo de gobernar en minoría, nos tenemos que acostumbrar a eso, los ciudadanos han querido que no haya mayorías absolutas en España, en La Rioja y, salvo Galicia, en ninguna otra comunidad y tendremos que hacer el esfuerzo y acostumbrarnos.

¿No sería más conveniente procurar que los grupos que apoyan al Gobierno desde fuera lo respaldaran desde dentro del Ejecutivo?

Eso sería lo ideal. Cuando se está gobernando en una situación como ésta, es mucho más fácil para todos si hay una coalición. Yo ya ofrecí a quienes propiciaron nuestra investidura la entrada en el Gobierno, pero hay que respetar las decisiones de los otros grupos. En cualquier caso, se está trabajando y hay buena sintonía entre el Gobierno, el Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular.

Ciudadanos parece que va a debatir en su próxima asamblea la posibilidad de implicarse en los gobierno a los que apoya. Si eso sucediera en el primer semestre, ¿usted le abriría la puerta de su Ejecutivo?

Lo hice año y medio y la propuesta la tienen ahí, pero lo tienen que decidir ellos. Desde luego es una propuesta que sigue abierta, sí.

El reto inmediato ahora es sacar adelante los Presupuestos de La Rioja para el próximo año. ¿Considera un fracaso su prórroga?

No, yo creo que no, ha sido una cuestión de responsabilidad porque los Presupuestos los podíamos haber cerrado en octubre ya que prácticamente estaban hechos, pero nos faltaban criterios como el techo de gasto marcado por el Gobierno de España. Hay comunidades que se lanzaron y tendrán que modificarlos.

Acuerdo presupuestario

¿Cómo va la negociación presupuestaria con Ciudadanos?

El acuerdo está prácticamente cerrado, a falta de unos flecos, pero no adelantemos acontecimientos porque esto es cosa de dos. Desde luego, nuestra voluntad es hacerlo en los próximos días y remitirlos al Parlamento de La Rioja, al que pediremos que se habilite el mes de enero para la tramitación.

Ciudadanos presentó varias propuestas, pero una única condición innegociable: la presencia en el Parlamento regional del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para hablar de la AP-68 y la N-232. ¿Es viable esa presencia?

Bueno, son propuestas y frente a ellas hay contrapropuestas. Estamos trabajando en ello, pero le puedo decir que el ministro no tiene ningún problema en venir a La Rioja porque, de hecho, va a venir y está al tanto de todo lo que sucede aquí.

El otro día en Cantabria anticipó la conexión ferroviaria con Bilbao, con la Y vasca, y con Castilla hacia Madrid, inversiones en el puerto... ¿No le da un poco de envidia todo esto? ¿Quedará algo para La Rioja?

La envidia no es buena consejera. Nosotros de lo que tenemos que preocuparnos es de conseguir las infraestructuras necesarias para La Rioja y en ello estamos trabajando. Todos sabemos que las infraestructuras no vienen de la noche a la mañana, pero estamos con la ronda sur, con la N-232, con la conexión ferroviaria Cantábrico-Mediterráneo.

Sin embargo, parece que La Rioja sufre una noche polar porque se oscureció hace mucho tiempo y no acaba de clarear en esta materia.

Bueno ha habido noches más oscuras. Yo creo que llevamos unos años buenos y la última legislatura de Mariano Rajoy, con la ministra Ana Pastor, ha traído muchos días de claridad para La Rioja y no nos ha ido mal: la A-15 y su conexión hacia Navarra, con más de 120 millones de euros; la del Camino de Santiago, Nájera, Santo Domingo, Burgos... En cuanto a la ronda sur, se ha terminado el proyecto y hay que darle el último empujón para que se vaya licitando. Las obras públicas cuestan mucho tiempo y lo que no tenemos que hacer quienes tenemos alguna responsabilidad política es engañar diciendo que algo se va a terminar cuando sabemos que no puede ser así.

El 2016 ha sido dramático en las carreteras y para la liberación de la AP-68 faltan más de nueve años. ¿No queda otra?

El Gobierno ya ha dicho bien claro que no se va a prorrogar la concesión, entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados. Si para el 2019 o el 2020 se puede hacer la ronda sur ya tendremos un tramo, luego ya quedará menos y cuantos menos años queden para terminar la concesión, menos costará, pero ahora mismo... Mientras, el Ejecutivo riojano, junto al Gobierno de España, está haciendo un esfuerzo grande para que el trayecto diario de ida y vuelta en el tramo riojano sea gratis, sin olvidar que el precio se rebajó a la mitad. En la N-232 tendremos que ver en qué tramos se puede desdoblar, aunque todos más o menos lo tenemos claro: los 30 kilómetros de la ronda sur, la variante de Calahorra, la de Haro... Lo más inmediato ahora es la variante del Villar de Arnedo, con eso ya se da un paso muy importante. Hay zonas, donde la autopista aísla más que vertebra, pero en otras sí vertebra... Seguiremos trabajando.

¿Fue un error del Gobierno del PP la decisión de prorrogar en el año 2000 la concesión de la autopista hasta el 2026?

Bueno, no sé si fue un error, pero lo que nadie recuerda es que ahora estaríamos pagando el doble de lo que pagamos. Se llegó a un acuerdo de aumentar el tiempo de la concesión a cambio de reducir el porcentaje que el usuario debía pagar en los peajes.

¿Qué cintas le gustaría cortar a lo largo de esta legislatura?

Yo creo que mi preocupación es en el día a día, igual a otros gobernantes les gusta cortar cintas e inaugurar, a mí... Ni me importa ni me preocupa.

Era una pregunta figurada, pero insisto: ¿Qué infraestructuras nuevas cree que podría disfrutar La Rioja de aquí hasta el 2019?

Pues una de ellas podría ser la ronda sur de Logroño, sí. Pero, insisto, en infraestructuras es difícil poner plazos y a mí no me gusta fijarlos porque luego al final igual no se cumplen. Pero bueno, una podría ser la ronda sur, sí. Además podríamos ir avanzando en lo que es el desdoblamiento de la N-232, terminar de una vez la presa de Enciso, la de Soto-Terroba...