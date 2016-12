«Me hubiese gustado haber tenido más apoyo de mi partido. Llegado el momento, que nadie tenga duda de que me voy a presentar para presidirlo»

Orgulloso de la labor desarrollada en este 2016 y del desarrollo del primer año y medio de legislatura, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros (Villoslada, 1956), confiesa estar más satisfecho con la colaboración de la oposición que con el apoyo de algunos compañeros de partido, a los que evita citar. Político por devoción y profesión y cazador por afición, el mandatario riojano hace gala de sus habilidades cinegéticas: ha ojeado el terreno, tiene localizadas las piezas y ha empezado a disparar. Con silenciador y mira telescópica. Sin estridencias verbales ni alardes gestuales, pero con el pulso firme. Decidido a presidir el partido y dispuesto a ser el próximo cabeza de cartel popular.

- Dejamos atrás un año políticamente caliente y en el próximo parece que no va a ceder la temperatura e incluyo ahí los congresos del PP, el nacional y el regional. En principio movidos, ¿no?

- No creo que se presenten movidos.

- ¿Qué lectura hace del portazo de José María Aznar?

- No sé si se puede entender como portazo. José María Aznar ha sido un hombre al que yo le tengo mucho respeto y mucha admiración porque ha hecho un gran trabajo por este país y por este partido. Aunque él haya dejado de ser, por decisión propia, presidente de honor del Partido Popular, seguirá siendo un referente y creo, además, que los riojanos le tenemos que estar muy agradecidos. Aquí en La Rioja es donde se afilió a Alianza Popular y aquí empezó su andadura política en 1978 o 1979 y hoy, casi 40 años después, ha dejado la responsabilidad política que tenía porque es presidente de FAES, una fundación que se ha desligado de toda vinculación política y que ha decidido que ninguno de sus patronos ocupe cargos de responsabilidad en ningún partido. Pero yo no veo nada más y he estado hablando de ello con el presidente Mariano Rajoy. Ahora, quien le quiera buscar tres pies al gato, seguramente se los encontrará.

- ¿Y aquí en La Rioja? ¿Defenderá la norma no escrita de que el presidente del Ejecutivo riojano es quien preside también el partido?

- La he defendido siempre, hace muchos años, hace un año y lo vuelvo a defender ahora. Por mi trayectoria política y por mi perfil personal, en su momento los compañeros del partido me propusieron que liderase un nuevo tiempo político y acepté de buen grado lo que se me pedía, asumir la candidatura a la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Lo asumí sin reservas y contando con el apoyo de la mayoría de ellos. Me preguntaba antes por los congresos, ¿quién es el candidato a presidir el Partido Popular a nivel nacional? Pues la respuesta está clara y todos la sabemos: Mariano Rajoy. ¿Hay alguna candidatura alternativa? Ninguna. Por eso, hace un año yo decía eso y lo sigo manteniendo; y digo además que, llegado el momento, aunque hay que respetar los tiempos y los órganos del partido, que nadie tenga duda de que me voy a presentar para presidirlo. Y puedo añadir que lo voy a hacer con una candidatura unitaria y ganadora en la que voy a intentar integrar a todas las personas que sean representativas del Partido Popular.

- En el nacional no hay alternativas a Rajoy, ¿las espera aquí?

- No lo sé, pero yo lo digo bien claro: siempre busco la unidad del partido, siempre la he buscado y lo seguiré haciendo. Si hay más candidaturas, los militantes decidirán, pero yo haré todo lo posible para que haya una candidatura unitaria y yo, desde luego, voy a tener mi candidatura.

Ocho años de presidente

- ¿Sería un problema que hubiese primarias u otra fórmula similar?

- No, yo siempre he abogado por congresos abiertos en los que puedan opinar y participar todos los militantes, ojalá se pueda hacer un congreso abierto y participativo. Yo quiero un partido abierto y vivo en el que el militante no solamente se afilie, pague la cuota y cada cuatro años vaya a votar, sino que pueda trabajar en el día a día del partido.

- Tal vez aquí enunciamos el proceso al revés porque hasta ahora no había pasado. Lo natural es que el presidente del partido sea el candidato a la Presidencia de la Comunidad y ahora hablamos a la inversa, que el presidente del Gobierno de La Rioja sea el presidente del partido. ¿Puede eso generar algún tipo de distorsión?

- Como bien ha dicho usted, es una norma escrita y siempre ha sido así, el presidente del partido es el candidato a la Presidencia de la Comunidad. Yo lo veo bien y lo he defendido siempre. Recuerdo que hace casi 25 años, cuando yo era en aquel momento senador y luego no fui a esas elecciones, Joaquín Espert dio un paso atrás que sirvió, no para unir el partido, pero sí para fortalecerlo y ese paso atrás que dio Joaquín Espert lo estoy esperando yo ahora también. Algunos tenemos esa memoria y guardo buenos recuerdos de aquellos momentos, por eso ahora me gustaría que pasase lo mismo.

- Sé que le gusta hablar más del día a día que del futuro, pero hace doce meses dio a entender que su proyecto político para La Rioja igual se quedaba corto y requería de otra legislatura. ¿Mantiene esa tesis?

- Sigo insistiendo en lo mismo, sí. También dije que más de ocho años yo no iba a estar porque considero tiempo más que suficiente y creo que así lo debemos regular. Si me toca a mí, lo cumpliré.

- ¿Pero una segunda legislatura sí?

- Sí, estoy dispuesto. Pero no lo tengo que decir yo, sino los militantes de mi partido en su momento.

- Entonces ese paso para presidir el partido a partir de primavera, ¿sería el primero para presentarse a la reelección en las autonómicas?

- O no.

- Pero si el partido se lo pide, ¿sí?

- Hay que distinguir, estamos hablando ahora de un congreso que podemos tener dentro de tres o cuatro meses, pero para las autonómicas todavía quedan dos años y medio.

- Se dice que hay personas en el partido que tienen en mente otras fotos para el cartel electoral.

- Yo lo desconozco, no he visto nada.

- Estamos descubriendo el gen gallego de Villoslada...

- Para ir a Villoslada se sube y para venir a Logroño se baja.

- ¿Se ha arrepentido alguna vez en este año y medio de aceptar esta responsabilidad?

- No, porque es un honor trabajar para todos los riojanos, lo que sí le puedo decir es que antes vivía mejor, en el buen sentido de la palabra. Tenía tiempo para salir, para estar con los amigos y la familia, para ir de caza... No he podido salir a cazar ni un día este año y el pasado, tampoco. Pero desde luego, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y no vivo mal; como nadie me ha obligado, no puedo quejarme.

- ¿Esperaba más ayuda?

- ¿Puede especificar?

- Menos entorpecimientos en las tareas de Gobierno.

- Pues a lo mejor eso hubiese sido bueno también, sí. Yo no voy a señalar a ninguna parte, pero bueno, tampoco hubiese estado mal eso. Yo ya dije que me hubiese gustado haber tenido más apoyo y lo sigo diciendo. Ojalá que estas cosas se puedan ir corrigiendo y, a lo mejor, un momento oportuno es el congreso.

- Evidentemente se refiere a su casa, a su partido, no a la oposición.

- Sí claro. La oposición nos ha ayudado en este año y medio y, además, bastante.

- Otros no están mejor que ustedes, como Podemos, donde han aflorado las disputas internas, y especialmente el PSOE, deshecho en pedazos y dirigido por una gestora.

- Yo siento lo que les pueda pasar a otros partidos, pero bastante preocupación tenemos con el nuestro y no quiero inmiscuirme en los demás.

- A punto de cumplir año y medio de mandato y en el cierre de este 2016, ¿cuáles considera que son los logros de su Gobierno?

- Pues por ejemplo los datos del paro, con 3.000 riojanos más trabajando que hace un año y 4.000 más que hace año y medio, pero sobre todo haber conseguido un buen ambiente en el Parlamento y en el diálogo con los agentes sociales. Tras unos momentos en los que la crispación estaba muy alta cuando llegamos al Gobierno... Haber firmado la paz social y la ley de diálogo social son avances muy importantes de los que me siento muy orgulloso. También hemos dado pasos como la libre elección de médico, hemos cerrado la Renta de Ciudadanía y ya está en el Parlamento, tenemos proyectos de ley en puertas, propuestas para el 2017... Poco a poco vamos dando pasos.

Devolución de ayudas

- ¿Y en el debe?

- El cierre de Altadis, porque fue un varapalo para todos nosotros, para el Gobierno, para los trabajadores... Sobre todo por las formas, que no fueron las más adecuadas. Hemos perdido muchos puestos de trabajo. También está Unipapel, pero se está trabajando con mucha discreción desde la Consejería de Desarrollo Económico y ahí yo soy muy optimista de que esa empresa se pueda mantener y, a la vez, hemos tenido propuestas de empresas para instalarse.

- ¿Se sintió engañado el Gobierno de La Rioja por Altadis?

- Sí, nos sentimos engañados y así se lo dijimos a ellos. Como la decisión era irreversible, tratamos de estar cerca del comité de empresa y de los trabajadores para ayudarles. Mantuvimos muchas reuniones con ellos y, fuera de La Rioja, con la dirección de la empresa, pero la decisión estaba tomada y no tenía marcha atrás. Ojalá hubiese podido ser y la empresa, un referente con más de 130 años en La Rioja, hubiese podido mantenerse porque seguramente su marcha la seguiremos notando, sobre todo en las exportaciones, por lo que tendremos que compensarlo con las de otras empresas y seguir manteniendo esa balanza que es aún muy favorable.

- ¿Se le han reclamado a Altadis algunas de las ayudas que recibió?

- Sí, se le reclamó y sigue su curso, pero ellos ahí tampoco tenían ningún problema porque tampoco eran una cantidades importantes.

- Hablaba del paro, pero las estadísticas son tramposas y los sindicatos denuncian que se crea empleo temporal y precario.

- Bueno, eso siempre lo dicen, pero habría que preguntarles a las personas que han encontrado trabajo si prefieren estar sin hacer nada o teniendo un empleo aunque sea temporal y precario. Lo importante es tener trabajo y lo que hay que procurar es que esos trabajos vayan mejorando paulatinamente.

Refuerzo del Gobierno

- No sé si se puede hablar siquiera de crisis de Gobierno, pero tras el relevo en marzo de Carlos Cuevas por Antonino Burgos, hace dos meses se vio obligado a realizar otro cambio en su Ejecutivo con la salida, se dijo, a petición propia del consejero de Educación y Empleo, Abel Bayo. ¿No son demasiados cambios en solo un año? ¿Existía un pacto previo con ambos desde su toma de posesión del cargo o hubo algo por el camino que nos hemos perdido?

- En el caso de Antonino Burgos sí hubo una petición expresa por mi parte porque el quería dejar el Gobierno y el relevo se alargó un par de meses más de lo previsto. Con Abel Bayo, cuando le designé consejero, él no me dijo que quería estar solo un año o año y medio, pero vino así y tuvimos que buscar el momento.

- ¿Pero fue decisión del propio Bayo?

- Sí, fue cosa de él; si hubiese querido continuar de consejero, seguiría. - ¿Habrá más relevos en el primer nivel o en el segundo escalón?

- Ya no depende de mí, son los consejeros los que deben plantearlo.

- Sin embargo, había un compromiso con Ciudadanos, que recuerda que no se ha cumplido del todo la reducción de altos cargos.

- Compromiso no, hay una petición y yo les dije hace unos meses que se hará cuando sea necesario. Los consejeros llevan año y medio con sus equipos y ellos son los que mejor conocen las necesidades. Hay cosas que son lógicas y hay que reconocerlas y en Educación, tal vez la estructura que diseñamos al principio no fue la más adecuada y suprimimos dos subdirecciones generales que luego ha habido que recuperar; y, de hecho, la Consejería de Presidencia la vamos a tener que reforzar a principios de año porque no hay ni secretaría general técnica ni dirección general.