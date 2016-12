«No hablaré de Pedro Sanz ni de nadie en Villamediana. Dejemos trabajar a la Justicia»

Molesto con la actuación de la oposición en el Ayuntamiento de Villamediana, José Ignacio Ceniceros separa la «incongruente» moción de censura y la política de la investigación de la Justicia, para la que reclama respeto y que se le deje trabajar.

Tras el espíritu navideño y las uvas volverá la realidad política riojana el día 2, con el pleno de la moción de censura en Villamediana. ¿Preocupado, molesto...?

No entiendo la moción de censura de Villamediana, es incongruente. Hasta donde yo sé, ni el actual alcalde ni ninguno de los concejales del grupo de Gobierno, que están haciendo una extraordinaria labor, está imputado ni se le ha llamado a declarar. Y digo que es incongruente porque precisamente uno de los concejales del PSOE que ha firmado la moción está implicado en un tema de urbanismo, que es uno de los motivos que aducen para presentarla. El tiempo aclarará todo y lo único que puedo decir es que perderemos una alcaldía con un extraordinario alcalde, un chaval joven con 24 o 25 años y con mucha ilusión. Nos tendremos que reponer y seguramente nos llevará a que en el 2019 en Villamediana el PP tendrá mayoría absoluta.

Lo cierto es que urbanísticamente algo parece oler mal desde hace años en el municipio.

Bueno, pero eso lo tendrán que decir los jueces y desde el Gobierno de La Rioja queremos ser muy respetuosos con todos los procedimientos judiciales. Hay unas diligencias previas abiertas, se llamó a declarar al anterior alcalde, que ya no es concejal, pero no hay nada más hasta donde yo sé. Dejemos que trabaje la Justicia y después todo el mundo podremos opinar.

En esa investigación judicial aparece el nombre de Pedro Sanz.

Yo no voy a hablar de Pedro Sanz ni de nadie, he citado al concejal socialista porque es uno de los que firman la moción, pero insisto, hay que dejar trabajar a la Justicia.

¿Ha hablado con él sobre el caso Villamediana?

Yo con Pedro hablo de muchas cosas, pero sobre el caso Villamediana como le llaman, no. Es un tema que saltó en el 2013, ahí está y lleva su curso, pero está todo regularizado. No es un tema que creo que nos tiene que preocupar en exceso, sí nos preocupa la trascendencia política que ha tenido en el Ayuntamiento y por eso, insisto, no entiendo la incongruencia de la moción de censura.

El año pasado nos confesó que los partidos, incluido el suyo, no habían sido contundentes y tajantes contra la corrupción. ¿Pone la mano en el fuego por sus compañeros? ¿La pone por alguno?

Bueno, yo decía que es cierto que ningún partido político nos habíamos tomado en serio ni habíamos sido contundentes contra la corrupción y en el nuestro nos ha podido pasar eso, pero en ningún caso me refería a La Rioja. En La Rioja no hemos tenido ningún caso de corrupción que yo sepa. ¿Pongo la mano en el fuego? Pues hasta donde yo conozco y con los que estoy trabajando, por supuesto que la pongo, lo que no quiere decir que el día de mañana te pueda sorprender cualquiera. Yo ahora, con el equipo que estoy trabajando, por supuesto, tengo plena confianza en él.

¿Le temblaría la mano? ¿Ceniceros sí sería contundente y tajante, caiga quien caiga?

No, no me temblaría la mano, rotundamente. Pero creo que ni a mí ni a ninguno que ostente una responsabilidad como la mía, por lo menos así debería ser.