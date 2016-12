Entrenador de personas

La mayoría de los riojanos conoce a Rubén Galilea en su faceta de entrenador. Lo hizo durante años en el Logroñés, incluso en Primera División, y después en el Recreación. Lo que muchos no saben es que toda su vida la ha dedicado a la educación. Los últimos 15 años los ha pasado en el colegio de Ausejo siendo el director del Centro Agrupado que conforman los municipios de Ausejo, Alcanadre, Tudelilla, El Redal, Corera, Galilea y El Villar de Arnedo.

En septiembre impartió su última clase antes de su merecida jubilación, pero su pasión es tanta por esto de la educación que ayer lo 'pillamos' en el festival que los chavales ofrecen por Navidad. Todo el mundo quiere saludar a Rubén. Lo mejor que le queda es precisamente eso: «la relación con los antiguos alumnos y los padres».

Enamorado de los pueblos riojanos se muestra totalmente agradecido a los años vividos en Ausejo. Tanto es así que para no desligarse del todo de la localidad se ha apuntado al coro del pueblo. «Sería absurdo desvincularme de un sitio donde he sido tan feliz», asegura.

«Lo mejor que te queda de estos años es la relación con las personas»

Reconoce que los años como director no han sido fáciles especialmente por la dureza que supone estar al frente de un colegio rural y por la cantidad de papeleo del que tienen que ocuparse. « Y eso que en un colegio de estas características es muy importante la gestión de los alcaldes y la de estos pueblos está muy por encima de lo que vemos en los políticos habitualmente», dice.

Es un colegio en el que el 44% de los alumnos es inmigrante y también agradece su llegada: «Si no fuera por ellos, algunos de estos centros hubiesen desaparecido ya», constata.

Partidario de los balances externos que te permiten «saber en qué lugar estás ubicado» reconoce que, a veces, sus evaluaciones no son justas. «Miden a todos los colegios por igual cuando en muchos habría que tener en cuenta la situación de las familias que, en muchos casos, no saben ni el idioma y no pueden ayudar a sus hijos», explica.

Lo que sí tiene muy claro es cuál ha sido uno de los mayores errores de la educación española: «Me parece que no se puede sacar a un chaval con doce años del colegio, todavía tienen que estar en el entorno más cercano», cuenta.

Optimista en lo que se refiere a la creación de un pacto educativo cree que por fin llegará después de siete leyes educativas que ha tenido que sufrir. Ahora lo verá desde la barrera pero sin dejar a un lado la pasión por el entrenamiento más importante de su vida.