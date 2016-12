Inundación de millones

Cinco horas de sorteo y más de 2.300 millones de euros dan para muchas anécdotas. El sorteo del Gordo de Navidad, el acontecimiento más esperado por todos los españoles que quieren hacerse millonarios en un día, tiene todos los años una cara b.

Nerviosismo en la sala. Las bolas tienen que salir de una en una. Pero cuando eso no ocurre, el nerviosismo cunde. En el cuarto alambre de la primera tabla, justo después de que saliera el primer cuarto premio del sorteo, el bombo se puso juguetón. En un momento, dos bolas salieron a la vez, creando la confusión entre los opearios de Loterías que controlan el sorteo y los niños que cantan. Finalmente, la situación se resolvió como lo hubiera hecho el rey Salomón: un número se ha cantado, otro se ha metido dentro del bombo otra vez y a seguir como si no hubiera pasado nada.

Todo queda en familia. Aunque no es la primera vez que ocurre, siempre resulta curioso que dos hermanos canten, mano a mano, en el Sorteo de Navidad. Así sucedió en la cuarta tabla, cuando aparecieron los hermanos Isaac Patricio y Aroa Patricio. Y dieron suerte. Isaac cantó los números y Aroa, los premios. El principal, un quinto premio, el 19152.

Las inundaciones también trajeron suerte. Los supersticiosos tienen un motivo más para seguir creyendo en esos tópicos de la Lotería de Navidad que muchos consideran absurdos. En este caso, en ese que dice que los premios tocan en pueblos asolados por alguna desgracia. Pero el caso de San Pedro del Pinatar, en Murcia, desmiente cualquier atisbo de racionalidad. En este municipio de 24.000 habitantes se vendió algún décimo de los tres primeros premios que salieron: 59444, 22259 y 19152.

«Ya nos ha tocado la lotería». En la vida está claro que no todo es el dinero. Y si no, que se lo digan a los vecinos de la localidad burgalesa de Lerma. Un niño de 10 años fue localizado ayer por la mañana junto al río Arlanza, a su paso por el municipio, después de pasar 17 horas desaparecido de su domicilio, al que no regresó tras salir de clase a las 15:30 del miércoles. La alcaldesa, Celia Izquierdo, mostró su alegría con una frase muy apropiada para estas fechas: «A nosotros ya nos ha tocado la lotería».

Villaviciosa, del cine a la suerte. Una de las películas más exitosas de la temporada se llama 'Villaviciosa de al lado' y su argumento se centra en cómo cambia un pueblo cuando le toca la lotería. Como a veces la naturaleza imita al arte, resulta que en el sorteo de Navidad, una de las poblaciones agraciadas ha sido la Villaviciosa de verdad, la de Asturias. La Administración número 1 de la villa ha vendido un décimo del 19152, uno de los quintos premios.

Un rostro conocido. La lotería suele tocarle a gente anónima, pero a veces, una cara más familiar se cuela entre los premiados. Es el caso de la presentadora del tiempo de Telemadrid Elena Miñambres. Conocida en toda España por haber presentado antes el tiempo en Cuatro o en 13TV, la periodista ha ganado un buen pellizco con el 66513.