Un hombre de 52 años, herido en la rotonda de la Circunvalación con la calle Chile

Desgraciadamente tu interpretación no aparece en el reglamento de circulación. Las flechitas no siempre se ven, son sólo para la gente del lugar (que tampoco les hace ni caso). Lo único no interpretable es que la flechita del carril derecho te obliga a salir en la primera salida. Pero aún con todo sigues teniendo el problema de que habrá dos coches que intentarán ocupar el carril de la derecha de la rotonda. Y lo más preocupante, que como hay muchos que adelantan por la derecha (cosa que no se debe hacer en zona urbana si le cortas el paso a alguien) suele ocurrir que muchos intentan hacer su propia justa a ver quién ocupa ese carril.