Ceniceros llama al diálogo en su mensaje navideño

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha abogado por mantener el "diálogo", al tiempo que ha reclamado que se "sumen esfuerzos para restar dificultades y lograr un mejor futuro para La Rioja".

Ceniceros ha ofrecido el tradicional 'Mensaje de Navidad', esta vez en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, en un guiño al aniversario que se cumplirá el año que comienza; el vigésimo aniversario de la declaración de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.

El jefe del Ejecutivo regional, en su intervención, se ha referido a la importancia que tiene la lengua, en este caso, el español "nacido entre estos muros de los monasterios de San Millán de la Cogolla". De hecho, ha afirmado que la lengua "nos hace universales, por su poderosa capacidad de proyección internacional y su enorme potencial de innovación".

En este punto, Ceniceros ha señalado que "la lengua tiene su razón de ser en el diálogo", y éste último "puede abrir puertas que apenas imaginamos". "Y en La Rioja hay afán de acuerdo y trabajo compartido, para afrontar con éxito los retos de comunidad que nos plantea el futuro", ha añadido. Ha apuntado, además, que La Rioja "atesora bienes que unen y no separan, que suman y no restan, que multiplican y no dividen".

En su discurso, el presidente, además de desear felices fiestas, ha pedido que "la alegría, la paz y la felicidad lleguen a todos los hogares", así como que "nadie se sienta triste, solo, excluido o lejos de su tierra, como nuestros emigrantes, a quienes llevamos siempre en el corazón", para a continuación recordar que los riojanos "somos solidarios".

El mensaje de Ceniceros ha concluido con un "Feliz Navidad y próspero 2017".