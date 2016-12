Agricultura confirma la 'burla' mediante terceras personas a la normativa europea de plantaciones

El polémico reparto de permisos administrativos para plantar viñedo del 2016 no recae finalmente, como pretendía la normativa europea y el propio Ministerio, en propietarios o arrendatarios de tierras ajenos al sector, sino que la mayoría son familiares o personas vinculadas a viticultores. Así lo confirmó ayer el consejero de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, quien explicó que el grueso de solicitudes han sido tramitadas a través de las propias organizaciones agrarias [que tanto se han opuesto a los nuevos criterios] y que el 91% de los solicitantes no son propietarios de las tierras sino arrendatarios: «Yo no hablaría de fraude -respondió Nagore a preguntas de los periodistas-, pero sí es cierto que la gran mayoría de nuevas plantaciones se han quedado en el entorno del sector».

EL REPARTO Nuevo criterio. El Ministerio eligió primar a jóvenes con actividad agraria ajenos al sector del vino. uLa realidad. Mediante la solicitud a nombre de terceras personas (familiares y cercanos), en la mayoría de los casos los beneficiados son gente del sector. El 91% de los solicitantes no eran propietarios de tierra. uEl reparto. 363 hectáreas (de las 387 de la DOC, incluidas Álava y Navarra) serán para La Rioja por la altísima demanda. Se ha hecho a prorrateo, como marca la norma europea, y los que más tierra disponible aseguraban tener, más superficie se llevan. uBeneficiarios. 645 jóvenes a priori con actividad agraria 'no vitivinícola'. 572 se llevan menos de una hectárea; 42, entre una y dos; 15, entre dos y tres, y 16 más de tres hectáreras.

Los criterios elegidos por el Ministerio del 'menú' ofertado por Europa pretendían precisamente favorecer a jóvenes agricultores sin viñedo. Pero la realidad es que al menos algunos de los solicitantes han sabido 'burlar' la normativa y así se pondrá de manifesto cuando el próximo 28 de diciembre el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publique la lista de adjudicatarios: «Hemos sido muy escrupulosos y quien ha sido adjudicatario es porque cumplía con los requisitos», justificó el consejero.

El reparto, en todo caso, no satisface a la Consejería de Agricultura, que ya se opuso en el 2015 a los criterios y pidió su cambio, ni tampoco al Ministerio, que los revisará para el 2018: «No será posible hacerlo en el 2017 por falta de tiempo, ya que hemos tenido un Gobierno en funciones sin capacidad para modificar el real decreto que regula el proceso durante prácticamente todo el año, pero se hará para 2018».

LAS FRASES Íñigo Nagore Consejero de Agricultura «El reparto es mejorable pero en realidad 572 de los 645 jóvenes se llevan menos de una hectárea»

Revisión de criterios

En este sentido, Nagore destacó la disponibilidad del Ministerio para introducir dos cambios fundamentales como son el 'endurecimiento' de la admisibilidad de las solicitudes, con la exigencia de formación agraria para poder llevar un viñedo, y que se recogan como prioritarias (más puntos para el reparto) las explotaciones con viñedo de pequeña y mediana dimensión: «La normativa define entre 0,5 y 50 hectáreas este tipo de explotaciones, pero es una horquilla que también se puede estrechar».

Para el 2017, cuyas solicitudes podrán presentarse ya desde el 1 de febrero, también habrá cambios con el objetivo de poner más difícil la interposición de terceras personas como beneficiarios: «En caso de que no sean propietarios de las tierras que se aportan para plantar, se exigirá el contrato de arrendamiento y de las herencias con los impuestos liquidados». Asimismo, se precisará estar dado de alta en la Seguridad Social Agraria y se excluirán como superficies potencialmente plantables aquellas declaradas como pastos (no cultivadas) durante al menos diez años, con lo que se empezará a limitar también la aptitud de los suelos.

Pese a la polémica generada por esta primera aplicación del nuevo sistema de permisos administrativos, Nagore quiso dejar claro también que «la gran mayoría de adjudicaciones no llegan ni a la hectárea de superficie». «De los 645 jóvenes beneficiarios -añadió-, 572 tendrán menos de una hectárea; 42, entre una y dos; 15, entre dos y tres, y sólo 16 más de tres hectáreas». Así, el consejero afirmó que «si bien el reparto es muy mejorable, también hay que poner las cosas en su justa medida y ver realmente el conjunto de adjudicaciones».