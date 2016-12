Un quinto roza Logroño

Por otra parte, un quinto premio de la Lotería de Navidad ha caído en Logroño. O más bien ha rozado la capital riojana: el bar 'California' de la Avenida de Colón ha vendido dos décimos del 19.152, uno de los ocho quintos de este sorteo de Navidad 2016.

El número ha sido premiado con 60.000 euroas a la serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo de 20 euros. ASi, el 'Claifornia' ha repartido 12.000 euros.

La primera vez

Orlando Maestro es quien dirige el Bar California conjuntamente con su espeosa Cristina Bajo. Estaba tan feliz como nervioso, no en vano es la primera vez que reparte suerte con la Lotería Nacional.

"Un debut por todo lo alto", confiesa Orlando ya que se trata del sorteo más singular de Lotería Nacional. Todavía no se habían desplazado al local los agregados de Loterías y Apuestas del Estado, que son los que telemáticamente determinan la cantidad de décimos repartidos del número 19.152. "No lo sé, la verdad, ni sé los números que he vendido ni la cantidad de dinero que representa, sólo te puedo decir que la venta por máquina es el futuro de la lotería", agregaba a primera hora este feliz vendedor de suerte.

"Nos piden números de todas partes de España, No sé, fechas con dos, tres y los cinco números. No sabes bien lo caprichosos que somos... un partido de fútbol, un trofeo..., cualquier cosa vale", dice Orlando, cuyo establecimiento está en un cruce muy transitado.

"¿Discreción? Puedes imaginarte que se da por descontado. Estaremos encantados de recibir a quienes les haya tocado el décimo como también guardar el secreto a aquellos que quieran pasar desapercibidos. Si toca callar , a callar, hay que tener en cuenta que vivimos de esto todo el año y nuestros clientes son siempre fijos", agrega Orlando.