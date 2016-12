Uno de los números con los que juega a la lotería de Navidad la calagurritana María Piedad Bustamante es el 52.272. Estas cinco cifras corresponden al número de las participaciones que ha puesto a la venta la parroquia de la Santísima Trinidad, «a la que suelo ir y donde también canto», explica. María Piedad juega con una participación de cinco euros y tiene claro que si le sonriese la suerte «lo primero que haría sería comprarme un piso». «Después me iría de viaje a Islandia o a Escocia porque me encantan los paisajes que tienen», añade. Por último, «daría una buena comida a mi familia y a mis amigos». María Piedad reconoce que «desde que tocó el Gordo en Calahorra, me he aficionado a la lotería». «Aquella vez no llevaba el número del premio, por eso ahora siempre que me ofrecen compro», dice.

