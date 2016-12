Pegasus, el 'Gran Hermano' de la DGT

Logroño. Cuando el Pegasus se eleva, la Nacional 232 se convierte en un insignificante hilillo de asfalto desubicado entre los viñedos que inundan La Rioja Alta. Se oye el claxon de un camión. Parece un 'te he visto' del conductor que ya sabe que su conducción matinal podría 'interesar' al helicóptero de la DGT. No sólo lo sabe él. En Twitter hay quien hace un seguimiento 'en tiempo real' del vuelo: «Está el PEGASUS aparcado enfrente de la bodega Tobía en SAN ASENSIO»; «Pegasus bajando por la 232 desde Cuzcurrita»... Los mensajes se repiten.

El Pegasus, si vale la metáfora, sería para la DGT su particular 'ojo de halcón' tenístico. Lo ve todo. Desde el 'Stop' convertido en un 'Ceda el paso', hasta el adelantamiento apurado en el que se pisa la línea continua, las flagrantes conducciones temerarias (o casi) o los excesos de velocidad. No sólo eso, a 300 metros de altura es capaz (casi) de leer los mensajes de WhatsApp del conductor, comprobar el uso del cinturón o ver cómo, a dos manos, el conductor de un camión devora un gran bocadillo.

El Pegasus visita La Rioja «tres o cuatro veces al mes», explica Juan Carlos Pérez, jefe de patrulla de helicópteros de la DGT, y la Nacional 232, sin olvidar otras vías secundarias, es su principal objetivo. Rechaza, al igual que Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico, una pretensión sancionadora y recuerda los avisos en paneles informativos. Son vuelos de unas dos horas en las que el fin último, dice, es «que el conductor sea consciente de que tiene que respetar las normas. Lo importante es que la cosas no ocurran». Pero las normas se siguen infringiendo. En la primera mitad de este año se tramitaron 72 denuncias. Una cifra elevada teniendo en cuenta que las visitas a La Rioja son esporádicas, que cuando hay niebla no vuela y que en ocasiones los vuelos tienen otra finalidad.

El corazón del Pegasus es una gran bola blanca que emerge en su lado izquierdo. Dentro vuelan dos cámaras: una panorámica que sigue al vehículo y otra que lee la matrícula. Para calcular la velocidad, un láser 'impacta' en el vehículo y en función de sus coordenadas calcula la distancia recorrida y la velocidad. A 300 metros de altura y a un kilómetro de distancia es capaz de detectar la infracción.

A 170... en un tramo de 100

El encargado de ese control es Agustín Sanabria. Se ubica en la segunda fila del angosto helicóptero, cerca de la cámara exterior. Con un pequeño panel de mandos y una pantalla que replica lo que capta la bola va controlando el tráfico... y las infracciones. Forma equipo con el piloto Jaime Pell. «Solemos trabajar a entre 100 y 250 metros de altura», explican. No buscan infracciones, controlan la circulación, apuntan mientras analizan la velocidad de varios vehículos. Uno roza la infracción. Está dentro de los márgenes de error del radar. No todas las situaciones son tan ajustadas. «Esta mañana [el martes] hemos detectado a un conductor que circulaba a 170 kilómetros por hora en un tramo con la velocidad limitada a 100 [6 puntos y 500 euros]. No es lo habitual», asegura el jefe de patrulla.

Desde el aire no sólo la 232 parece una ondulada carretera de juguete. Los coches también. Y a esa altura se detectan situaciones que, a pie de vía, pueden pasar desapercibidas. Las horas de vuelo de Sanabria y Fell les conceden un sexto sentido para detectar posibles irregularidades que la potente cámara confirma... o no. Un coche que circula quizá demasiado despacio detrás de un camión fuerza la maniobra del helicóptero que desciende varios metros y completa un cambio de rumbo que amenazaría a cualquier enemigo del vértigo.

El zoom acerca el vehículo. Una pareja ocupa los asientos delanteros. Él conduce; ella fuerza el escorzo para mirar hacia el cielo hasta chocar, incrédula, con el helicóptero de la DGT. Todo correcto. «Los días de sol se ve perfectamente el interior del vehículo», dicen piloto y operador de cámara. Así han 'cazado' a muchos conductores 'jugando' con el móvil. «Desde el aire se ve que el vehículo va corrigiendo su dirección constantemente... Es bastante evidente», dicen.

Objetivo disuasorio

En tierra, el jefe de patrulla, explica que «se captan casi todo tipo de infracciones. Desde el uso de móviles hasta distancias de seguridad, giros prohibidos, adelantamientos improcedentes... Queremos que el conductor sea consciente de que estamos ahí. Controlamos todas las vías pero hacemos hincapié en las secundarias, de mayor accidentabilidad».

Beatriz Zúñiga insiste en el carácter «disuasorio» del Pegasus. «No se busca sancionar. Queremos que el conductor sea consciente de que no hay que cometer infracciones y que desde el aire también se controla la seguridad vial. Que sepan que se pueden enfrentar a una multa, sí, pero sobre todo que pueden provocar un accidente y detrás de las víctimas hay una familia, unos amigos que pierden a un ser querido».

La mañana en el tramo de la Nacional 232 que discurre entre San Asensio y el límite provincial es tranquila. «Es más complicado el tramo de La Rioja Baja», se escucha por los cascos. El piloto advierte de un adelantamiento 'ajustado'. Pero la cámara centraba su atención en otro vehículo y el conductor libra. Ha pisado la línea continua. 200 euros.

El Pegasus regresa a San Asensio. Vibra y levanta una inmensa polvareda al aterrizar. En poco más de 50 minutos estará en su base de Zaragoza después de hacer más segura la peligrosa Nacional 232... y de dar el susto de su vida a la señora que miró el cielo y se encontró con un helicóptero sobre su cabeza.