«Disfrutar la vida, ya que no hemos hecho más que trabajar»

Raúl Barquín tiene claro que, si le toca el Gordo, lo primero que haría sería «dejar enfriar» su suerte guardando el dinero en el banco unos meses, «para que se me vaya pasando la calorina». Después, decidiría qué hacer. Ahora mismo, así a bote pronto, habla de repartir una parte con sus hijos y, también, de «echar una mano» a colectivos locales que atienden a personas necesitadas, como Cáritas, e, incluso, a la rehabilitación de la iglesia de San Francisco. También tiene planes para él, ya jubilado, y su mujer, que lo estará en breve. «Disfrutar un poco de la vida, ya que no hemos hecho más que trabajar y prácticamente no hemos cogido vacaciones, por lo que dedicaríamos unos días a recorrer España, y si nos queda dinero, también Europa». Juega unos 40 euros al número de la Cofradía del Santo, el 74.212.

74.212