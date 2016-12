Un camionero provoca un accidente múltiple en la N-232 y da positivo por droga

Pudo haber sido una gran tragedia pero se quedó en un serio accidente de tráfico con varios heridos, eso sí, provocado por un conductor drogado. Sobre las 9.45 horas, el chófer de un camión cargado con orujo de oliva y que cubría la ruta de Calahorra a Logroño embistió a una hilera de vehículos que circulaban a velocidad reducida (algunos incluso estaban ya parados, según testigos presenciales) a causa de unas obras en el kilómetro 393 de la carretera N-232, a la altura del polígono El Sequero de Agoncillo.

Los operarios de la Red de Conservación Carreteras del Estado trabajaban reparando las barreras de la vía frente al hostal, restaurante y gasolinera El Sequero y dos compañeros alertaban a los conductores de las obras para que redujeran la velocidad en los dos sentidos de circulación. Sin embargo, el camión embistió por detrás a un primer vehículo, un monovolumen Mercedes ocupado por un matrimonio y su hijo de un año, residentes en Arrúbal, golpeando éste al que le precedía y ocasionando un accidente múltiple.

En total, seis vehículos (una furgoneta y cinco vehículos, quedando dos de ellos en la cuneta) sufrieron daños a consecuencia de la embestida del camión. Pero hubo un octavo vehículo clave en el accidente, un todoterreno que, según los testigos, era el primero contra el que podría haber chocado el camión, pero su conductor lo vio venir sin frenar, se salió del carril (resultando ileso) y su maniobra alertó al conductor culpable de la colisión, permitiéndole más espacio para frenar y maniobrar. Así, el camionero dio un volantazo y golpeó con el lateral de su cabina al siguiente coche, provocando una colisión por alcance.

El accidente produjo doce heridos (de ellos dos menores de aproximadamente un año de vida) que fueron trasladados al hospital Fundación de Calahorra y al San Pedro de Logroño. Tras el aviso al SOS Rioja de varios testigos se movilizaron ambulancias, Bomberos y Guardia Civil y el tráfico se desvió por las entradas y salidas del polígono industrial El Sequero. Los vehículos implicados en el accidente y la calzada ofrecían una imagen impresionante ya que quedaron cubiertos de una película de orujo de oliva, una especie de barro que los trabajadores de la Red de Conservación de Carreteras del Estado tuvieron que limpiar con agua a presión.

El conductor del camión, perteneciente una empresa de transportes de Alfaro, declaró a Diario LA RIOJA tras el accidente que «ha sido un despiste, no lo he visto; por suerte no he matado a nadie pero...». Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que dio positivo en el test de consumo de drogas.

Unos familiares de los ocupantes del primer coche golpeado se desplazaron hasta el lugar del accidente para recoger los enseres personales del vehículo, que quedó muy afectado. «Me han contado que los coches estaban parando y ha venido un camión al que no le ha dado tiempo a parar. Mis familiares están bien, aunque tienen dolores y se los han llevado a Urgencias», explicaron. Nacho, trabajador de la gasolinera cercana, se percató de lo sucedido cuando, de pronto, se quedó sin clientes y se asomó al exterior por curiosidad. «Han tenido mucha suerte porque el camión venía lanzado. Si no llega a ser por el todoterreno...», valoró Nacho.