Cada riojano juega hoy 80,74 euros de media en el sorteo de la Lotería de Navidad

Hoy es el día de la ilusión en todo el país y también en La Rioja. Los riojanos hemos depositado nuestra confianza en el sorteo de Navidad que esta mañana se celebrará a partir de las ocho y media en el Teatro Real de Madrid. En torno a 25,8 millones de euros jugaremos los riojanos en este sorteo extraordinario, una cifra que supone un crecimiento de entre el 4 y el 5 por ciento respecto al año anterior. Cada riojano jugará de media 80,74 euros, una cantidad que nos lleva a ocupar el tercer puesto del ranking nacional por ventas que encabezan Castilla y León y Asturias.

«Este sorteo se desarrolla en un gran ambiente familiar y su objetivo -ya lo cuenta el lema de este año- es compartirlo con familiares, amigos y compañeros», afirmó Carlos Ruiz Alberti, jefe de Loterías del Estado en La Rioja. El responsable en la comunidad autónoma destacó el incremento de la actividad en las administraciones de loterías regionales en el periodo prenavideño, «incluso se han producido filas para la compra de décimos, una cosa que no se veía desde hace dos o tres años. Hemos visto otra alegría. Incluso los colectivos y las asociaciones han devuelto mucha menos lotería que en otras ocasiones. El ambiente ha sido muy diferente», aseguró.

El pasado año la comunidad riojana alcanzó los 24,6 millones de euros en ventas, una cantidad que llevó a que cada riojano jugara una media de 77,18 euros, recordó ayer Ruiz Alberti.

Las 21 administraciones de lotería riojanas -repartidas en una docena de establecimientos en Logroño y el resto en Calahorra (2) y una en Haro, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Alfaro, Cervera del Río Alhama, Autol y Arnedo- pusieron desde comienzos del pasado mes de julio a la venta para este sorteo navideño 28,5 millones de euros, que equivalen a 1.426.423 décimos de los diferentes números. Esta consignación por habitante riojano ascendía a 89,98 euros cuando la media nacional es de 63,80 euros.

A pesar de que la venta de décimos empieza en verano, los datos estadísticos muestran que la gente lo suele dejar para el final. Sólo en torno al ocho por ciento de la lotería navideña se vende en los meses de verano. «La gente viaja y se desplaza y allí donde va compra décimos bien sea como encargo de terceros o por coger para regalar y compartir con los suyos», dijo Ruiz Alberti.

Todas las administraciones devolvieron los décimos no vendidos para este sorteo a las diez y media de la noche de ayer. Ruiz comentó como anécdota que todos los años hay personas que sobre las nueve y media de la mañana, con el sorteo ya comenzado, se acuerdan de que tienen que comprar lotería y ya es tarde porque la lotería ya ha sido devuelta. «Es lo normal y está ocurriendo cada año», comentó.

Los riojanos tienen también sus números favoritos. Las terminaciones en 13 y los que acaban en 5 y 7 están agotados.

La Rioja ha sido agraciada en cuatro ocasiones con el Gordo en el sorteo de la Navidad del 22 de diciembre. Cayó en Logroño en los sorteos navideños celebrados en los años, 1851, 1961 y 2014; y en Calahorra, en el año 2002.

Para el sorteo de hoy «se siguen manteniendo los precios y los premios. El primer premio del sorteo está integrado por 4 millones de euros por serie. Por cada euro jugado, en caso de corresponder el premio Gordo, retornaría la cantidad de 20.000 euros.

Las preguntas

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Si su premio no supera los 2.500 euros, no tendrá para mucho dispendio pero a cambio estará libre de gravámenes. En caso contrario, Montoro estará al acecho. Descuente los primeros 2.500 euros que están libres y al resto aplíquele el 20% que se lleva Hacienda (le llaman el 'impuesto de la solidaridad'). A su bolsillo llegarán por un décimo afortunado con el Gordo 320.500 euros. Por el segundo, le caerán limpios 100.500 euros y 40.500 en caso del tercero. Por el cuarto se embolsará 16.500 y 5.300 por un quinto. Los impuestos se retienen directamente en el momento del cobro. Y como Hacienda siempre gana, en el caso de que se vendan todos los décimos premiados, se embolsará 194,2 millones de euros, el 4,2% más que el año pasado.

¿Dónde cobrar los premios?

Los más nerviosos podrán cobrar los premios desde las 18 horas de hoy. Si la suerte le ha dejado menos de 3.000 euros en cualquier administración de loterías le abonarán su 'ganancia' y si es superior, tendrá que acudir a las entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA) o delegaciones comerciales de Loterías.

¿Hay plazo máximo para cobrar los premios?

Cuidado con los descuidos porque el plazo máximo de pago expira a los 3 meses y Hacienda acaba embolsándose todos los años un buen pellizco por premios no reclamados.

¿Qué pasa con Hacienda si el décimo se ha compartido con otras personas?

Habría que pagar también el impuesto de Sucesiones y Donaciones. El que paga el tributo es quien recibe el dinero y varía en función de la comunidad autónoma. En caso de que los bienes de los premiados (incluido éste) sumen más de 700.000 euros -que es el límite exento de pago- hay que hacer frente también al impuesto de Patrimonio.

Evite problemas e identifique a los partícipes

El gestor del décimo tiene que estar en condiciones de acreditar ante Hacienda que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones para que cuando se divida el premio no se considere una donación y se grave. Se aconseja que en el propio banco se identifique con nombre, apellidos y DNI a cada una de las personas con quien se ha compartido la fortuna.

¿Y si se comparte el décimo con amigos por whatsApp?

Para evitar problemas y que el whatsApp se tome como prueba válida hay que crear un grupo específico en el que estén todos los contactos que participan del número. Hay que enviar una imagen del número jugado. Hay que identificar al depositario. Es aconsejable guardar los mensajes del grupo y enviarlos al correo electrónico para salvaguardar la información.

¿Si el décimo resulta premiado y el depositario no quiere repartir las ganancias?

Si se puede acreditar este hecho, estamos ante un delito de apropiación indebida y está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años si la cuantía apropiada excede de 400 euros y con una pena de multa si la cuantía es inferior. Lo mejor para evitar tentaciones es dejar plasmado el acuerdo en un documento escrito.

¿Cuántas probabilidades hay de que nos toque el Gordo?

La ilusión no tiene límites pero la realidad es que sólo hay un 5,30% de posibilidades de llegar a ganar algo. La Lotería del Niño da más alegrías: el 7,82% de probabilidad de recibir premio.

¿Si se pierde o nos roban el décimo premiado?

Lo importante es reaccionar rápido. Si aún no se ha celebrado el sorteo, acuda a una comisaría y denuncie. Es importante aportar una prueba gráfica. Si ya se ha celebrado el sorteo y se sabe que está premiado, avise a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado para que nadie pueda cobrar el premio. También hay que interponer una denuncia para poder paralizar el pago hasta que un juez resuelva sobre quién es el propietario.

Una contrariedad: ha enviado el décimo a la lavadora o lo ha hecho añicos

No es la primera vez que alguien

ha 'lavado' el décimo. No intente manipularlo, ni pegarlo, ni despegarlo... Llévelo tal cual lo tenga en un sobre a una administración de Lotería. La administración lo remitirá a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que se pronunciará sobre el caso. Los expertos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre tienen medios suficientes para reconstruir el billete y determinar la validez del mismo.

¿Y con tanto dinero qué puedo hacer a corto plazo?

Con 320.500 euros limpios, lo importante es disfrutar del premio y darse algún que otro capricho pero no sea manirroto. Piense antes de actuar y asesórese con expertos. Recuerde que el 70% de los que reciben ingresos inesperados lo pierden en pocos años y un tercio de los agraciados de premios de lotería cae en bancarrota en una media de 5 años. Así que después de un viajecito, un cochecito y un relojito de lujo, ponga su contador a cero: acabe con sus deudas, con la hipoteca y tape todos los agujeros que tenga desperdigados.

¿A largo plazo dónde invierto?

Con lo que le quede, intente sacarle el máximo partido pero tenga en cuenta que el dinero no se estira y que no es lo mismo el Gordo que el segundo o tercer premio. Con estos últimos no podrá jubilarse pero sí le servirán para un desahogo. Hablando ya de una cierta cantidad de dinero, busque un buen asesoramiento. Piense que la rentabilidad va en función del riesgo. Si es conservador, apueste por depósitos bancarios, deuda pública como bonos de Estados... incluso valores más o menos estables de la Bolsa. Las inversiones exóticas (coches clásicos, joyas, relojes, arte, incluso vino.) prometen una rentabilidad mayor que las tradicionales pero resultan mucho más arriesgadas y al fin de cuentas el común de los mortales no estamos para sobresaltos. Puede adquirir inmuebles con el fin de arrendarlos que le reportarán un interesante beneficio. Le queda también el oro como un valor refugio pero sujeto a los mercados. En fin, no se preocupe, usted dedíquese a disfrutar de momento y siga la recomendación general: diversifique riesgos. Ah! Pero no se olvide de los más necesitados y entre fiesta y fiesta, dedique un pellizco a los que más ayuda precisan. Su conciencia se lo agradecerá.