UAGR informa en asambleas del «injusto» reparto de plantaciones

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR), junto con las otras dos uniones de COAG con representación en el Consejo Regulador (la UAGA alavesa y Ehne-Navarra) ha convocado seis asambleas informativas por toda la región con el fin de informar del «injusto» reparto de las autorizaciones de plantación de viñedo.

ASAMBLEAS uHaro. Se celebró ayer en la Casa de Cultura. uAusejo y San Asensio. Previstas para hoy a las 19.30 en los locales del jubilado y de la juventud. uSanto Domingo y Murillo. Se celebrarán mañana jueves en la Cooperativa GARU y en el salón de actos del Ayuntamiento. uConcentración de protesta. Se celebrará el martes 27 de diciembre con la participación de las tres uniones de COAG (UAGR, UAGA y Ehne).

Tal y como informó Diario LA RIOJA, los criterios marcados por la OCM del sector y la aplicación de los mismos por parte del Ministerio de Agricultura ha provocado que decenas de hectáreas hayan recaído en terratenientes supuestamente ajenos al sector , lo que provocó el rechazo del conjunto de las organizaciones agrarias riojanas.

Las asambleas comenzaron ayer mismo con la convocada anoche en la Casa de Cultura de Haro. Hoy miércoles se celebran dos nuevas en el local del jubilado en Ausejo (19.30 horas) y en el local de la juventud de San Asensio a la misma hora.

Las asambleas continúan mañana jueves en la cooperativa Garu en Santo Domingo de la Calzada y en Murillo de Río Leza, en el salón de actos del Ayuntamiento, en ambos casos también a las 19.30 horas.

Manifestación

La convocatoria de las uniones de COAG se produce de forma previa a la concentración de protesta convocada para el próximo martes 27 de diciembre. Las organizaciones agrarias defienden la necesidad de cambiar los criterios de adjudicación de viñedo para próximos repartos, ya que los actuales priman a personas ajenas al sector agrario y suponen una «clara discriminación» para los jóvenes agricultores y para los viticultores profesionales.

En este sentido, cuestiona que con el actual régimen de concesión de autorizaciones de plantación de viñedo algunos solicitantes han recibido más hectáreas que las de una explotación media en La Rioja, lo que supone «empezar gratis la actividad superando la media de superficie que poseen los viticultores profesionales riojanos». Asimismo, alerta de que esos mismos solicitantes, si no plantan hasta el 2019, pueden seguir pidiendo más plantaciones los próximos dos años.

Pendientes del listado

La Consejería de Agricultura del Gobierno riojano también hizo saber al Ministerio de Agricultura, en varias ocasiones, su disconformidad con los criterios de reparto, ya que, aunque es el competente en la recepción y validación de las solicitudes, no está de acuerdo con que no se pongan límites más allá de las tierras disponibles y que no se prime a los jóvenes viticultores en los repartos. Antes de fin de año, el director general de Agricultura, Daniel del Río, anunció que publicaría el listado de los beneficiarios del 2016 que únicamente está pendiente de la resolución de discrepancias.