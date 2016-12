10.000 riojanos recuperarán todo lo cobrado de más por sus hipotecas 'suelo'

Años de batalla han tocado hoy a su fin. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado hoy sobre las cláusulas suelo; no sobre su legalidad o no, eso ya lo hizo el Supremo en mayo del 2013, cuando se posicionó a favor de los usuarios, sino sobre desde cuándo deben las entidades financieras devolver el dinero cobrado de más por los intereses de las hipotecas. Y la sentencia ha sido a favor de los usuarios: el reintegro no debe ser, cmoo dijo el Supremo, dsde 2013, sino que deben reintegrar todo el dinero de las cláusulas abusivas, es decir, desde que los intereses cayeron por debajo del suelo que tenían en sus contratos.

De esa sentencia, que es la definitiva, dependía el futuro de unos 10.000 riojanos con esta cláusula en sus préstamos. Al menos esas son las estimaciones de afectados que hacen desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España en La Rioja (Adicae). Hace dos años calculan que había 20.000 riojanos damnificados por este producto bancario, una cantidad que se ha ido reduciendo por los acuerdos alcanzados individualmente con las entidades financieras y por los numerosos casos ganados en los juzgados riojanos.

Las demandas empezaron a entrar con cuentagotas a partir de noviembre del 2013 y con el paso de los meses la lucha de los riojanos contra el 'suelo' de sus préstamos se fue intensificando. Reclamaban que sus bancos eliminaran ese punto de sus contratos que impedía que se beneficiaran de la bajada del euribor, el índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios españoles y que a noviembre de este año se encontraba en negativo (-0,074).

El pronunciamiento hoy del TJUE refrenda que las cláusulas suelo son abusivas, como ya lo hizo el Supremo, y solicita que los bancos dejen de aplicar este producto que todavía mantienen en el conjunto del país entre 1,5 y 2 millones de ciudadanos.

Desde la asociación ADICAE alertan de «la campaña sin precedentes» que iniciaron las entidades financieras a raíz de los primeros fallos que anulaban las cláusulas. «El objetivo es intentar convencer a sus clientes de que firmen unas modificaciones contractuales que, lejos de beneficiar al usuario, persiguen perpetuar los ingresos de la cláusula suelo con nuevas condiciones abusivas», aseguran.

Entre los nuevos abusos destaca el cambio del tipo variable -euribor- por un tipo fijo. Con intereses fijos que ya superan el 3%, este resulta más caro que la suma del diferencial y el euríbor (en -0,074% en noviembre del 2016) escriturados en la hipoteca. Otra variante es el cambio a una hipoteca de tipo mixto, es decir: durante los próximos 10 años, que es el tiempo que la banca estima que los tipos de interés permanecerán bajos, se impone un tipo fijo cercano al 3%; después, una vez que el euríbor haya subido, se cobra un tipo variable para pagar el diferencial (cercano al 3%) más el euríbor, toda una bomba de relojería. A ello se suma la imposición al usuario de que renuncie a recuperar los miles de euros que le debería devolver por la cláusula suelo.

Entre 200 y 300 euros de más

El cálculo que efectúan desde Adicae es que de media los riojanos han pagado de más en torno a 200 o 300 euros cada mes y, por ejemplo, un cliente con una hipoteca media de 150.000 euros y una cláusula suelo del 3% puede estar pagando unos 180 euros mas cada mes. Si la misma cláusula es el 4,5% el coste adicional será de unos 214 euros.

La decisión de Luxemburgo supone que las entidades tendrán que hacer frente a la devolución de una cantidad que algunos estiman en 7.000 millones de euros, aunque desde el sector la rebajan hasta los 4.000.

El pasado mes de julio el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló en un informe que el sector no devuelva todo el dinero de las cláusulas abusivas y sólo desde mayo del 2013. Si bien aquel pronunciamiento no es vinculante -la última palabra la tendrá hoy el TJUE- su criterio suele ser compartido por los magistrados en el 80% de los casos. Pero no en éste.

El abogado general, en su documento, había avalado la tesis del Supremo que ponía sobre la mesa el quebranto económico que la devolución de la cláusula desde el inicio del contrato podía tener en las entidades financieras. Pero el Tribunal no le ha hecho caso.