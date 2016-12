TEMPRANILLO 2016. HOLLEJO

La cosecha 2016 se ha caracterizado por acumular el color tarde en un hollejo muy duro. Por tal dureza nos hemos preguntado, después de vinificar y prensar, si habremos logrado extraer todo el color. El hollejo es un sandwich de 0,3 mm. de espesor con una tapa dura (la película exterior) y otra menos dura (la interior). Si colocamos un hollejo, separado de la uva, entre dos papeles y oprimimos, los dos papeles quedan marcados por el perímetro por fluir el color por el corte o rasgadura. Pero si lo hacemos con hollejos ya fermentados y prensados, ya no se marcará el borde (si se ha extraído bien) y, acaso, sí la superficie de papel que presionó la cara menos dura.

Para saber si en 2016 hemos extraído bien, preparamos dos frascos con agua ácida y dos porciones de hollejos prensados. Diez gramos en uno, y en el otro frasco otros 10 gramos, pero cortados en trozos menores con tijeras. Si hubiéramos prensado mal este frasco, al tener más longitud de bordes de hollejos, tendría más color a 24 horas. No ocurrió así. Los dos líquidos tenían color igual. Por lo tanto, hemos extraído bien. Pero observamos que los hollejos flotaban, pero no todos los cortados a tijera. Y dedujimos que existían burbujas de fermentación dentro del hollejo y la fracción oprimida entre los dedos para poder cortar, había perdido esas microburbujas y ya no flotaba.

Entonces procedimos a saber si en el espesor del hollejo, su azúcar podía ser fermentado por levaduras y, por ello, pusimos hollejos prensados y lavados con alcohol y secados, en mosto. Tanto enteros como cortados. Y de uva sana y de otras con mohos (racimos recogidos en noviembre). Y en efecto, los hollejos cortados fermentaron por levaduras de 3 micras, débilmente fermentables. Luego, en la vinificación fermenta internamente el hollejo por levaduras y no se descarta que también sea por maceración carbónica.

Pero como estas experimentaciones las hicimos también con uvas no lavadas, encontramos que la uva sana fermentaba por saccharomyces, pero las uvas sanas lavadas con alcohol y las que tenían mohos, fermentaban con la deseada C.pulcherrima. Y que el vinos experimental de uva con moho no olía a moho y era dulce, pues su mosto alcanzó 22º. Posiblemente «podredumbre noble». Pero lo más importante es el posible lavado selectivo con alcohol para hacer «pie de cuba» de C. pulcherrima.

Debemos buscar en estudios futuros las variables de la fermentación interna del hollejo en la extracción de color.