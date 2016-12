FCC sigue sin solicitar de forma oficial el traslado de residuos a Arnedo

En la agenda estaba apuntada para la jornada de ayer una reunión entre el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore, y representantes de la empresa FCC. Aunque el encuentro estaba concertado antes de que se conociera la noticia, era previsible que pusieran sobre la mesa la posibilidad que baraja la Mancomunidad de Residuos de la Ribera y la empresa de derivar al vertedero de FCC en Arnedo, en la yasa de Livillos, gran parte de los residuos urbanos de Guipúzcoa que la entidad navarra ha acordado asumir.

Finalmente, tal y como confirmó ayer la Consejería a este periódico, la reunión no tuvo lugar, aunque no trascendieron los motivos para su suspensión. La situación, por lo tanto, se mantiene igual: Arnedo sigue siendo una posibilidad que barajan FCC y la Mancomunidad navarra para ser el destino donde enterrar 64.000 toneladas de residuos urbanos guipuzcoanos al año. Pero para que esa posibilidad pueda llevarse a cabo precisa del permiso del Gobierno de La Rioja para trasladar residuos de una comunidad a otra. Y la Consejería de Medio Ambiente ha reiterado en varias ocasiones que no concederá ese traslado debido a que el vertedero arnedano no está preparado para recibir residuos orgánicos pues se autorizó para uso industrial.

Con todo, el Gobierno de La Rioja no había recibido hasta el día de ayer solicitud alguna por los cauces oficiales para ese traslado. Según ha podido saber este periódico, ni la empresa ni la Mancomunidad de Residuos La Ribera han contactado de forma oficial ni con el Gobierno de La Rioja ni con el Ayuntamiento arnedano para tratar esta posibilidad.

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Calahorra aprobó en la noche del lunes por unanimidad una moción del PSOE para evitar el tránsito por el término de Calahorra de residuos procedentes de Guipúzcoa hacia el vertedero de Arnedo.