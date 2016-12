UGT reclama profesionales 'cinco estrellas' en el área de la dependencia

logroño. «En la prestación de los servicios en el área de dependencia, necesitamos más profesionales cinco estrellas que hoteles de cinco estrellas». Es la defensa de estos trabajadores que ayer realizó la secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia del sindicato FeSP-UGT, Gracia Álvarez, cuando se cumplen diez años de la Ley de Dependencia.

Acompañada por la secretaria de Acción e Intervención Social y Dependencia de FeSP-UGT La Rioja, Ana Victoria de Vigo, y por la secretaria de Salud del sindicato regional, Pilar García, la responsable nacional del área de dependencia recordó que los profesionales son especialmente importantes, «porque estamos hablando de atender a personas enfermas y en situación vulnerable», por lo que lamentó la paralización en la negociación de los convenios colectivos del sector.

«Los medios y los conocimientos técnicos están bien -defendió- pero el que está al pie de la cama y conoce e indica lo que es necesario para cada paciente es el profesional» y, en este sentido, criticó «los recortes» en esta materia debido a la crisis.

LA FRASE Gracia Álvarez FeSP-UGT «Al adjudicar contratos debía tenerse en cuenta la calidad al 60% y el precio, al 40% y no al revés»

Para Ana Victoria del Vigo, «se tiene que conocer la situación laboral de un colectivo que, en La Rioja cuenta con unos 1.500 trabajadores en centros de día y residencias de mayores y con más de 400 en servicios de ayuda a domicilio».

Lamentó, igualmente, el «parón total del convenio marco nacional, porque las patronales no se quieren comprometer». Especialmente, alertó de que «se está trabajando a precios muy bajos con las administraciones, de modo que el beneficio empresarial se está logrando a base de no cumplir las condiciones laborales de los trabajadores». Y, en esta línea, reclamó que, al adjudicar los contratos, se tenga en cuenta «en el 60 por ciento la calidad y en el 40 por ciento, el precio, y no al revés, como está ocurriendo en la actualidad». En la negociación colectiva, señaló la dirigente ugetista que, en el caso riojano, hay convenio regional para centros de día y hogares de mayores «pero está paralizado desde el 2011, con patronales que fijan salarios muy bajos y jornadas muy amplias».