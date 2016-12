Primeras vistas en el nuevo Palacio

El primer juicio previsto en el Palacio de Justicia, correspondiente al Juzgado de lo Social 2, no se celebró. Una de las partes implicadas desistió. Pero no terminó sin juicios la mañana. No eran las nueve y media y ya se sentaban en la sala de vistas del número 2, presidida por su titular, Patricia Rodríguez, los protagonistas de una sesión en la que se analizó el caso de un alta médica con la que la trabajadora afectada no estaba de acuerdo.

Mientras, en el Juzgado de lo Social número 1 se estudiaba, también sin vista y con acuerdo, el caso de un despido nulo por embarazo. Y después se afrontó una impugnación del laudo en las elecciones sindicales de un ayuntamiento. La mañana se zanjó con tres vistas en el Juzgado de lo Social número 1 y con 6 en el 2, si bien los demás casos se cerraron con acuerdo o se suspendieron.

Ayer se celebraba el primer juicio en el Palacio de Justicia de Murrieta y todo el mundo llegó con tiempo a sus señalamientos. Los letrados, por ejemplo, para encontrar sus togas. Y las hallaron porque los colegios profesionales ya habían dejado algunas en los armarios colocados en uno de los extremos del amplio recibidor del edificio. También pasar los controles. Los de ayer no estaban en manos de la Guardia Civil, como sucede en el edificio de Bretón de los Herreros, sino de personal de una empresa de seguridad privada, como ya pasaba en la sede de lo Social en la calle Manzanera.

La mudanza sigue y ayer se instaló el personal del Instituto de Medicina Forense

Además, una vez que el visitante atraviesa el arco detector de metales, ha de recoger una tarjeta en las ventanillas habilitadas para ello y pasarla por un torno. Se trata de que se pueda llevar control de las personas que se encuentran en cada momento en la instalación. En la salida, una maquina se queda con la tarjetita.

En estos primeros días de funcionamiento, una vez dentro del edificio, más vale preguntar porque aún no hay carteles visibles para orientar a los visitantes. Las salas de lo Social están justo a la entrada del edificio C, así que se veía movimiento. Una vez allí, los pasillos son anchos y con un banco corrido que permite el acomodo de letrados, testigos... Más de uno se revisó allí los papeles sin más molestia que la temperatura de la calefacción, más bien alta.

Por cierto, ayer llegaron al Palacio de Justicia, ya para quedarse, los trabajadores del Instituto de Medicina Forense.