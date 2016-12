El camionero que provocó el accidente múltiple en la N-232 dio positivo por droga

Unos familiares de los ocupantes del primer coche golpeado se desplazaron hasta el lugar del accidente para recoger los enseres personales del vehículo, que quedó muy afectado. «Me han contado que los coches estaban parando y ha venido un camión al que no le ha dado tiempo a parar. Mis familiares están bien, aunque tienen dolores y se los han llevado a Urgencias», explicaron. Nacho, trabajador de la gasolinera cercana, se percató de lo sucedido cuando, de pronto, se quedó sin clientes y se asomó al exterior por curiosidad. «Han tenido mucha suerte porque el camión venía lanzado. Si no llega a ser por el todoterreno...», valoró Nacho.

El conductor del camión, perteneciente una empresa de transportes de Alfaro, declaró a Diario LA RIOJA tras el accidente que «ha sido un despiste, no lo he visto; por suerte no he matado a nadie pero...». Fuentes oficiales han confirmado a este periódico que dio positivo en el test de consumo de drogas.

Algunos de los comentarios que veo todavía y a pesar de que el conductor estaba drogado según "La Rioja", intentan justificar lo obvio y evidente.Lo aplastantemente indiscutible. No es una cuestión de "densidad", ni de ratoneras( esto ya es lo último), de trata de : no alcohol, no drogas, no velocidad excesiva, no ignorar las señales de tráfico, respetar a los demás conductores y peatones y otros vehículos, ser prudentes, etc.....eso no quita ni pone para liberar y/o desdoblar....

Plenamente de acuerdo con tus manifestaciones. El gran problema es la JUSTICIA y concretamente la aplicación de las penas..... a mi juicio excesivamente laxas. Con una multita y una retirada del permiso de conducir.... solucionado. Creo que hay cosas que se deben corregir y mejorar. Luego vendrán los despenalizado res de las drogas y justificarán lo injustificable. En su vida privada... cada uno que haga lo que quiera....en la esfera pública. ... respeto máximo a los demas

Se le va a castigar penalmente o todo quedara en via administrativa? Caña,que miren la que ha preparado. Y enhorabuena al del tt. Por mirar retrovisor. Ha librado el y ha contribuido a reducir consecuencias. Asi debiamos hacer todos,MIRAR RETROVISOR CON FRECUENCIA,QUE PARA ALGO ESTA.

Claro, claro...la culpa la tenía la 232......¡¡que bien el 24 por la noche...Papá Noel.....¡¡¡¡¡

Que gracioso me troncho.. Esto no quita que la 232 sea una ratonera

y la tiene.



densidad de trafico te suena?



Por la forma en que ha sucedido este accidente , en autobús o autopista hubiera sido igual.

Andreas, no es cuestión de izquierdas ni derechas, sino de sentido común y lógica. La N-232 tiene un tránsito insoportable a ciertas horas.

Solo hay que ver la diferencia entre un día de labor y un fin de semana. La carretera un domingo totalmente despejada. Circualn coches, pero con soltura. ¿Por qué tiene que estar liberalizada la autopista de Agoncillo a Cenicero para camiones y no el resto de La Rioja?¿la capital tiene más derecho que los de los pueblos?

Hay que tener en cuenta que en la N-232 circulan camiones, coches, furgonetas, motos, tractores, cosechadoras y bicicletas, y sin embargo en la autopista solo coches. La N-232 está saturada y debe ser descongestionada. Y una autovía no soluciona el problema. Hay que traspasar la carga de circulación de una vía muy saturada a otra que está prácticamente vacía. Es lógica. Y el coste es mínimo.



Si no digo que no , pero si en los últimos 12 años entre unos y otros en el gobierno central que es de quien depende no se ha hecho , tan fácil y barato no será .

andreas, o no se ha querido, que también puede ser

Andreas menos barato sera hacerse cargo de las autopistas deficitarias y no se lo han pensado. Querer es poder y aqii me da que hay intereses economicos y me da igual po que psoe que ambos han podido hacer algo en el gobierno central y ni se han molestado

La hinchada de izquierda echando la culpa de la imprudencia de un camión por exceso de velocidad a que no es una autopista , vale vale nada nuevo bajo el sol , mezquindad en nivel óptimo .

Creo que de los 20 accidentes de este año en las carreteras riojanas 8 se han producido en la n232 y 12 accidentes mortales en el resto , para eso algún comentario ?? O los accidentes mortales en la ap-68 , en la a-12 y en las carreteras regionales los veis como accidentes normales y en cambio los de la n232 es algo diferente .

Hacéroslo mirar una vez mas .

No hay carreteras, no hay infraestructuras, no hay presas, no hay nada. No hay nada que mirar, no es culpa de nadie, no es culpa del PP. El PP no ha hecho nada, por tanto no puede ser culpa suya. Hubiera sido culpa suya si hubiese hecho algo.





FCC para conseguir el contrato de basuras del Ayuntamiento de Valencia financió ilegalmente la cmapaña de 2007. No pasa nada.







Que no hay carreteras ?? Que no hay presas ??? No se , yo creo que los de izquierda con tal de no admitir lo bueno del pp ( que durante todos estos años es mucho aquí en La Rioja ) sois capaces de autoconvenceros que vivimos en un páramo de la mancha olvidado de la mano de dios con en hospital más cercano a 2 horas y con la única forma de salir de la comunidad por caminos forestales como si no cruzaran la comunidad ni una autopista ni autovia, y como si estuviésemos escasos de agua a pesar de nuestros 3 embalses .

Con tal de no reconocer que estos últimos 20 años La Rioja esta por encima de la media y cerca de todos lados siendo parte del corredor del Ebro que une país vasco con Cataluña Y precisamente mal no nos va , con tal de no reconocer eso , seríais capaces de compararnos con Teruel o los monegros ... Así sois en la izquierda .

En los últimos 20 años hemos pasado de ser la única Comunidad Autónoma sin un solo kilómetro de autovía, a ser la que menos kilómetros tiene. Sí sí, estamos por encima de la media, ¡de no tener autovías!

Recordemos a Aznar y Pedro Sanz, los que hicieron desaparecer el corredor del Ebro. Curioso que se nombre. Si no hay ni tren, ni barcos, ni carreteras, ¿dónde está ese corredor?



Liante buen intento , que yo sepa la autovia que va desde Logroño hasta Burgos se ha hecho mayoritariamente con gobiernos centrales del pp y muy bueno lo de la comunidad con menos km de autovia ... Es lo que tiene ser la comunidad mas pequeña en extensión ,te habrás quedado descansado con la deducción .jajaja

Y pepe666 si no hay corredor del Ebro ... Me puedes decir por donde va un camión que va del puerto de Bilbao hasta barcelona ?? Me puedes decir por donde pasa un pasajero que se sube a un alvia en bilbao y va a barcelona y viceversa ??? Se puede saber por donde pasa un tren de mercancías que va de barcelona a Burgos o Bilbao ????

Ya te lo digo , los tres pasan por Logroño . Pero bueno si ya vais a dudar de eso pues nada , otro día con mas tiempo ya si eso ....





"Me puedes decir por donde pasa un pasajero que se sube a un alvia en bilbao y va a barcelona y viceversa". Escasísimos los pasajeros que utilizan ese trayecto porque durante los 130 km de vía única de La Rioja se pierde una cantidad importante de tiempo. Apenas hay frecuencias.



"Se puede saber por donde pasa un tren de mercancías que va de barcelona a Burgos o Bilbao". Pasa por los 130 km de vía de sentido único de La Rioja ocasionando retrasos a los trenes de pasajeros por su escasa velocidad y preocupación a los gestores por el pequeño tamaño de las estaciones y su escaso uso. Por eso hay tantos camiones en las carreteras.



Nadie duda de que se deba poner en condiciones el corredor, pero ahora no lo hay, porque no se corre. En tiempos de los romanos todo iba más rápico.



Anda , esta si que es buena , resulta que la palabra corredor la llamas tu a "correr".y resulta que según tu , apenas hay frecuencia de trenes de Bilbao a Barcelona de mercancías ni de pasajeros ...... Claro claro a lo mejor bastante más frecuencia que de San Sebastián o Pamplona y con el mismo tipo de vía , que yo sepa Navarra y país vasco tiene los mismos kilómetros de ave que La Rioja .

Pero bueno como ya la conversación roza el ridiculo intentando primero convencernos que éramos un páramo aislado donde no había ningún comunicación hasta ahora que ya admitimos que si las hay y que somos la única vía de unión entre país vasco y el Mediterráneo , pues como ya meternos en 130km/h o 180km/h o frecuencias de 2 , 3 o 10 trenes diarios es un poco pesado , te dejo que sigas autoconvenciendote de que somos los monegros o las bardenas .... Si tu te lo crees pues nada , tu mismo .

Andreas no nos la cuentes una cosa tienes que reconocer y es que La Rioja somos los últimos monos de España por H o por B aquí no se solucionan problemas que tendrían que solucionarse nosotros no somos quien para decir si tienen que hacer autovia o liberalizar autopista p para eso supuestamente hay gente que se debe de ocupar de ello que para eso cobran, la realidad es que hay mucho tráfico y al haber tráfico surgen los problemas solo se pide una SOLUCIÓN no es tan difícil entender esto que no hay que estudiar para ver el problema que tenemos los riojanos

Vete a Venezuela, Bolivia o Cuba , y dejanos en paz con nuestras miserias aqui en españa, por vavor!



Lo de la ap68 y el rescate de autopistas ruinosas, es nacionalizar pérdidas y beneficiar a empresarios amigos. el Pp lo hace sin disimulo, que más le da si hay 8 millones de personas que les van a votar de todos modos. Es el capitalismo del siglo XXI, el ciudadano humilde debe trabajar más y ganar menos para que el 1% de la población rica gane más.

Parece que no aprendemos

Aznar y Pedro Sanz aprobaron esto, tampoco es tan difícil. Pero la gente siguió votando al PP. Y seguirán así, les da igual.

Se hacen unas obritas en una carretera con el tráfico TAN INTENSO y pueden pasar estas cosas. Y es tan intenso porque nadie se preocupa por mandar a los vehículos de gran tonelaje por la autopista. Habrá que pagarlo ya que en el resto de España se van a pagar 8 mil millones de euros por la chapuza de Aznar no estaría de más que esto también lo paguen.



Algunos comentarios son de traca. Hasta que no se liberalice la Ap-68 esto va a seguir ocurriendo. Otra cosa siempre echando la culpa al camionero o autobusero que pasa que los que van en coches, motos o furgonetas no hacen pifias aquí todo el mundo comete errores. Otra cosa aquí ya nadie se acuerda de la autovía del camino de santiago cuando era la nacional cuantos muertos hubo en esa maldita carretera y cuantos hay ahora ni comparación.

La culpa al conductor en general (todos)y al profesional en particular(camioneros,autobuseros y transportistas de furgonetas de reparto ,por ejemplo).Que somos los responsables de los accidentes...seguro.A parte de las condiciones de la vía y del tráfico y los agentes atmosféricos y el estado de los vehículos.En carretera convencional ,autovía o autopista.

Haber ALBER, pide obligaciones para ti pero no pidas para nadie. Yo llevo un camion de pma 40.000 Kgs, y yo me pregunto ¿porque tengo yo que ir por la autopista porque lo digas tú? pues no si quieres vas tú, pero éso si, la pagas sin pretender que te la pague yo que éso es lo que quieres que liberen la autopista para que la paguemos los demás. Pues no majete si quieres ir por la autopista la pagas tú. Y no seamos pueblerinos, ninguna autopista del mundo y digo bien, del mundo está liberada o es gratis. Y sino dime una, solo una.

En Alemania hay autopistas gratuitas.



Creo que interpretas mal lo de la liberalización de la autopista. La concesión caducó y por tanto debería haber vuelto "gratis" sin pagar ni un céntimo, al estado, quedando integrada en la red de carreteras del estado. La pagamos sí, del mismo modo que pagamos la autovía a Burgos, o la misma 232 o la carretera de Villamediana. Pero no pagamos ni beneficiamos a una empresa privada que ya hace tiempo que amortizó lo invertido en su construcción y sacó pingües beneficios.



Y con tu camión de 40.000 Kgs ¿a qué velocidad vas por nacional? ¿Y por los tramos de 80 o 90? ¿Reduces a 70 en los cruces limitados a 80? ¿Respetas distancia de seguridad con las furgonetas que SI lo hacemos y vamos a lo que marca el reglamento de tráfico? Si quieres te ahorro trabajo y contesto yo a las preguntas.