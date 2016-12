EL CORDERO CONGELADO NO ES EL PROBLEMA

Hace no muchas semanas comentábamos en este mismo espacio el acuerdo entre la interprofesional Interovic y la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS) para formar a los carniceros de estas superficies en nuevos cortes y nuevas formas de venta de cordero. Ahora, en plena campaña navideña, ha saltado a la palestra la denuncia de algunas organizaciones de productores por la oferta de cordero congelado de otros países. Señalan su venta como el origen de un posible hundimiento de precios de la carne autóctona.

El principal objetivo del comercio, grande o pequeño, es dar satisfacción al consumidor, tal como seguro demanda el propio agricultor o ganadero cuando ejerce como tal. Reducir la diversidad en la oferta de producto, para defender la producción nacional, sería un importante error en una gestión profesional de cualquier comercio. El consumidor demanda productos diversos y con alternativas de precios, formatos, conservación, etc. En este sentido, el cordero congelado de otros países es una alternativa más que tiene su propio mercado y a la que el consumidor no tiene por qué renunciar.

Las condiciones necesarias que garantizan que el comercio no actúa contra el producto local, con o sin intención, se podrían resumir en dos. En primer lugar, que el producto esté bien etiquetado y que el consumidor distinga de forma clara si, por poner un ejemplo, el cordero es de Nueva Zelanda o de La Rioja. La segunda cuestión es que no realicen campañas reclamo con productos de países terceros a bajo precio. Estos dos puntos están siendo respetados o, al menos, no ha habido quejas ni denuncias.

El problema es que el cordero, a pesar de ser la carne cuyo consumo más crece en Navidad, comparada con vacuno, porcino y aves de corral, es la de menos consumo en todo el año, incluyendo las propias fechas navideñas. Ese es su verdadero reto. Para ello, es clave la innovación, la diversificación y la promoción; algo en lo que Interovic, otras organizaciones y las propias empresas, tienen mucho que decir y que hacer, en colaboración con otros eslabones de la cadena.