La alegría del día a día

Si no fuera por la ONCE... ¿dónde estaría yo?», se pregunta Cristóbal Pisón. El calagurritano asegura que la organización ha dado sentido a su vida. Desde hace quince años se dedica a vender el cupón y lo hace tan bien que la ONCE le acaba de reconocer como el Mejor Vendedor de la ONCE 2016, una distinción que le llegó el pasado fin de semana en el transcurso de un almuerzo multitudinario y rodeado de doscientos compañeros.

Cristóbal Pisón tiene 50 años. Trabajaba como mozo de almacén pero cayó enfermo de la espalda. Cristóbal tiene un 65% de minusvalía que le afecta a la espalda y le repercute en las piernas. Desde hace 15 años es vendedor del cupón: «Para mí fue algo grande. Cuando me recuperé, la ONCE me dio la posibilidad de levantarme todos los días, hacer algo..., y encontrarme en activo». Con gran emoción Pisón recordó ante sus compañeros sus primeros pasos en la institución en una comida celebrada en el restaurante Delicatto de Logroño, y a la que acudieron, entre otros, la delegada territorial de la ONCE en La Rioja, Estefanía Mirpuri; el director de Recursos Generales de la ONCE, Emiliano Martín; el consejero de Políticas Sociales y Familia, Conrado Escobar; la directora de Servicios Sociales, Carmen Corral; y alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

Pisón mostró su alegría y agradecimiento por este reconocimiento y explicó que todos los días visita las localidades riojabajeñas de Quel y Aldeanueve de Ebro para ofrecer a la gente el cupón.

«Cuando me recuperé, la ONCE me dio la posibilidad de encontrarme activo»

«Para mí es un trabajo muy bonito, la gente responde aunque cueste un poquito venderlo, pero todo cuesta tal y como está la cosa... Pero gracias a Dios todo va bien y con la gente muy bien. La gente se acuerda mucho de quien lo necesita y sabe que con esto se ayuda, y por eso sigue comprando. Hasta me buscan para darme los buenos dias», sonríe Cristóbal en su relato.

Cristóbal Pisón también ha repartido la suerte y así recuerda entre sus mejores momentos «la venta de cinco cupones de la ONCE de un primer premio del sábado de hace dos años que tenía un premio de 24.000 euros cada uno de ellos. Y también di un premio de 6.000 euros en el juego del 7/39. He repartido algunos otros premios más pequeños pero, en general, me encuentro muy contento».

En términos generales, la venta del cupón ha remontado en La Rioja tras la caída del último año y, posiblemente, se cierre este año con un incremento del 2,5 por ciento, explicaron desde la ONCE.