El PSOE asumirá la Alcaldía de Villamediana con un concejal propietario de un calado ilegal

La ley es igual para todos, y los representantes de los ciudadanos deben dar ejemplo. Si no puede ser ejemplar, no puedes ser político. Que se vaya también. Me acuerdo ahora de la boticaria/senadora del PP, que se saltó la ley construyendo una "casa de aperos" junto a La Grajera y que se pasó 10 años sin cumplir la ley, al final la tiró, pero obviamente no dimitió de nada, y sigue en Madrid con Pedro de comilona pagada por usted. ¿Ejemplaridad? ¿Que es eso?

Al alcalde de Villamediana se lo han "cargado" porque les ha dado la gana, por ser del PP y la izquierda quería gobernar.

Pero resulta que en 6 meses les ha bajado el IBI y está en proyecto o casi para empezar a hacer un instutuo cosa que otros en mucho más tiempo no han movido un dedo.



Si lo del calado es ilegal que se tomen las medidas legales oportunas. Es de recibo que sea así. Pero hay una diferencia respecto a Pedro Sanz, el concejal aún puede presentar un recurso contencioso en los tribunales. Lo de Pedro Sanz es diferente, usó sus influencias para legalizar una construcción ilegal y nadie le puso una traba legal hasta hace poco, el concejal de momento que yo sepa no las ha usado, lo pelea en los tribunales y le puede salir bien o mal.

Lo de uso sus "influencias" es un argumento tan sólido y definitivo que ganas cualquier juicio , claro claro . Que nivel !!!!

En la izquierda hay de todo, como en la derecha, pero yo A ese concejal de villamediana no lo defiendo ni un segundo y tú llevas años defendiendo la corrupción si viene del PP, has perdido toda credibilidad, utilizas la ironía como forma de insulto gracioso, y no haces ninguna gracia

No , yo soy el primero en criticar a quien haya sido corrupto en el pp de verdad ... Pero de verdad empezando por Valencia( no por dos trajes y una corbata de camps) y siguiendo por barcenas , y como creo en el estado de derecho y la presunción de inocencia hasta que un juez no dice si alguien es corrupto o no me guardo de condenar a nadie por lo que vea en el intermedio de la sexta ( que es donde os informáis la mayoría de la izquierda ).

Cuando veo como decís vosotros las "minucias" con que se quieren meter con el expresidente riojano y al ver que no pueden van a por los más débiles que son los concejales me da la risa .

Asi que como vosotros sois los de mirar la minucias como si fueran en caso de los eres andaluces ahora me toca mirar a mi lo mismo con este caso , es un concejal con un calado ILEGAL!!!!

Si para vosotros una cosa era "muy grave " lo de este concejal de villamediana es igual de grave . Vosotros habéis puesto el listón , así que .....

Si a Andreas se le permite insultar..jeta, se le podrá decir a el que ha demás d un jeta , tiene muy poca verguenza

Jeta insulto ??? Es una forma de decir caradura , pero si caradura es ya un insulto es que tu eres de los de diantres , cáspita y pardiez .

No te preocupes por la vergüenza, yo es ver las campañas que hacéis en la izquierda y me vacuno de poca vergüenza.

Andreas te veo muy activo en el debate puedo entender con ello que en otras noticias de corrupción del pp no lo estás por qué das por echo que es defender lo indefendible jajajajaj

No , es que después de oiros sobre este tema durante tanto tiempo , como os rasgabais las vestiduras y ver el mismo caso en el psoe a pocos días de cambiar al ayuntamiento me produce un ejercicio de hipocresía tan grande que no tiene ni medio pase , así que por eso estoy tan animado ..... Vuestro "donde dije digo , digo Diego " me lo ha puesto en bandeja .

Si es mismo caso dile a tu amigo Pedrito que deje su casa de aperos por el calado a ver que te dice jajaja igualito si..eso Si es hipocresía

Ya pero la casa de aperos ha tenido ojos y ojos encima y ya la han llevado a los tribunales y han archivado todo , y ahora como en la casa no hay nada pues van a por el plan urbanístico de la zona ( matar moscas a cañonazos se suele llamar a eso ). Y ahora uno de los de la campaña del "chale ilegal " resulta que tenía desde 2013 un expediente por una ilegalidad en el calado ( para tu información un calado no es una cosa de 5 metros cuadrados hay calados de más de 100 metros ).

Así que al psoe antes de entrar ya le ha estallado en la cara .

Total que no me has respondido a lo que te he dicho dime a Pedrito que deje el Chale por el calado a ver si es igual jajaja eso se llama irte por las ramas

CORUPTOS NO GRACIAS !!!!!!!!!!!!!!!!!

El que todos lo hagan, no es motivo para quebrantar la ley. Dimisión, y cuando se sentencie el recurso ya veremos. C's es el que tiene que forzar su dimisión, no puede censurar al PP (concedjales imputados) y aliarse con la oposición, en la que uno de sus concejales tiene un calado ilegal, del cual hay sentencia de derribo. Coherencia por favor.



Es lo que pasa cuando te pones teatrero y muy estricto hasta la pulcritud con estos temas , que vas de limpio y resulta que un concejal te sale con un expediente de ilegalidad en su calado .

Y lo mejor como la supuesta futura alcaldesa quiere cerrar la polémica :" no eso es algo particular ".... Jajajaja que figura!!!

La noticia e que el psoe coje la alcaldía del ayuntamiento y saca de ahí a un pp lleno de corrupción

La noticia es que el psoe de villamediana que es el que estaba el ayuntamiento cuando dio licencia a todas las obras de la casilla de campo expresidente y después torticeramente se sumó a la campaña teatral del " chale ilegal " ahora no ha llegado al ayuntamiento y uno de sus concejales tiene un calado expedientado por ilegal , utilizando los mismos argumentos de algunos podríamos estar hablando del caso del concejal socialista de villamediana con la " bodega y calado ilegal"...... Por utilizar vuestros términos .

Imagino que el Ayuntamiento permitió obras para una cosa que no era convertir una casillita de nada en un palacete y por supuesto que tienen responsabilidad, pero si eso se para en los tribunales mal vamos.



Este concejal no debria ni estar en politica por esto per ya se esta viendo a andreas echando en cara al resto lo que pedro sanz ha hecho y ni tan siquiera tiene una orden de demolicon, este consiguio mediante su puesto que se legalizara el terreno. Ale andreas sigue echando bilis del resto y no de tu partido, lamentable estos grupyys del siglo 21