ESTABILIDAD O TEMERIDAD

«La moción de censura en el Ayuntamiento de Villamediana va en contra de los intereses del municipio y de los intereses de los vecinos». Así de tajante se mostró ayer el Partido Popular ante el movimiento que le quitará la Alcaldía en el municipio vecino de Logroño. «Hagan lo que hagan, el apoyo mayoritario de los vecinos lo tiene el PP», manifestó el coordinador general del PP de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, quien también juzgó que la moción se ha presentado «sin argumentos políticos ni de gestión, y también sin propuestas ni programa alternativo».

El PP insiste en que «ningún concejal está siendo investigado» y califica el anunciado nuevo sistema de gobierno en Villamediana como «una temeridad». Es más, se sorprende por «cómo se puede contar para una moción de censura con un concejal socialista que tiene un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística abierto en Villamediana y con una orden de demolición», en referencia a Juan Pedro Martínez, a quien pide dimitir.

El PSOE, en cambio, consideró que la moción demuestra «regeneración y transparencia democrática». «En Villamediana se había votado un cambio en las últimas elecciones y este debía producirse; aunque el PP fue el más votado, gobernaba en minoría, con cinco concejales frente a ocho en la oposición», valoró Ricardo Velasco, secretario de Política Municipal del PSOE en La Rioja. No obstante, el nuevo equipo de Gobierno de Villamediana contará con sólo tres ediles, algo que Ricardo Velasco justificó porque «lo importantes es que la Junta de Gobierno va a tener más importancia y va a estar formada por tres fuerzas políticas, aunque no cerramos la puerta a que se modifique y puedan entrar otras», dijo tendiendo la mano al PR+, cuyo concejal en Villamediana, Rubén Sáenz, se autoexcluyó de la negociación. «Villamediana era ingobernable y el nuevo gobierno es muy estable, mucho más que el actual, cuenta con un acuerdo programático muy claro», afirmó Velasco, y destacó que «asumimos el mando para sanear urbanísticamente el municipio, para eso nos presentamos».

José Luis Pérez Pastor Coordinador general del PP Diego Mendiola Coordinador de IU en La Rioja Rubén Gil Trincado Secretario de Política Local del PR+ Ricardo Velasco Secretario de Política Municipal del PSOE Diego Ubis Portavoz de C's en el Parlamento Germán Cantabrana Diputado regional de Podemos «La moción de censura va en contra de los intereses del municipio y de los vecinos» «Es necesario cambiar la política de Villamediana. El PP ha cambiado las caras pero no las formas» «Dijimos que Villamediana necesita un gobierno de concentración y algunos se negaron» «Villamediana era ingobernable y el nuevo gobierno es muy estable, mucho más que el actual» «Perdimos la confianza en el equipo de Gobierno por los informes de la Guardia Civil y la Fiscalía» «Nos extraña que en C's se hagan los sorprendidos, ya se sabía que había gato encerrado»

Otro de los focos de interés se cierne sobre Ciudadanos, cuestionado para saber si este pacto de gobernabilidad con el PP roto en Villamediana puede afectar al que mantienen a nivel regional en el Parlamento. «Yo creo que no porque son dos cosas independientes. El acuerdo de investidura y por la gobernabilidad que tenemos con el Gobierno de La Rioja sigue su marcha, está basado en unas medidas que se van cumpliendo, hay una legislatura para cumplir, y vamos a seguir avanzando en ellas», opinó Diego Ubis, portavoz de C's en el Parlamento de La Rioja. No obstante, el líder naranja reconoció que «perdimos la confianza en el equipo de Gobierno de Villamediana porque no es sólo el informe inicial de la Guardia Civil, también el de la Fiscalía que se hizo sobre las investigaciones del Instituto Armado; además, ahora hay un auto de un juez que dice que es necesario investigar a estas personas en lo que creen que son unos delitos urbanísticos y una prevaricación». Por otra parte, Ubis prefirió esperar a la evolución de la investigación para, si procede, pedir la dimisión del senador Pedro Sanz.

El presidente del PR+, Fernando Gómez, exigió «coherencia» a C's y que «respete sus propios principios de regeneración democrática», recordando que su portavoz en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, «apoyó públicamente la aprobación el PGM de Villamediana» cuando militaba en UPyD. Y Rubén Gil Trincado se mostró sorprendido por que un solo partido asuma todas las concejalías en Villamediana. «C's se vuelve a esconder e IU se queda fuera. Es extraño. Y es más preocupante que pretendan gobernar desde el despacho de la Junta de Gobierno y no desde la calle», criticó Gil Trincado, recordando que su edil en el municipio se retiró de la negociación de la moción porque «fuimos de cara, dijimos la verdad, que Villamediana necesita un gobierno de concentración con los cuatro partidos que hay en la oposición y algunos se negaron [en referencia a C's]».

El coordinador de Izquierda Unida en La Rioja, Diego Mendiola, entendió que «es necesario cambiar la política de Villamediana por los usos y maneras del PP, que ha cambiado las caras pero no las formas» y que su partido supone «una alternativa al PP», erigiéndose, por tanto, como «corresponsable» del nuevo gobierno. En ese sentido, justificó la ausencia de sus dos concejales en el equipo de Gobierno de esta manera: «Donde va a pivotar el gobierno va a ser en la junta, otorgándole todas las competencias posibles para democratizar el Ayuntamiento, que carece de comisiones informativas de Educación, Cultura, Deporte... Ahora el gobierno de Villamediana es 'presidencialista', el alcalde tiene casi todas las competencias».

Germán Cantabrana, diputado regional de Podemos, no quiso valorar el nuevo acuerdo pero sí calificó como «positivo» el cambio de gobierno en Villamediana, «aunque es tardío». Eso sí, remarcó que «nos extraña que en C's se hagan los sorprendidos, ya se sabía que había gato encerrado; ahora esperamos que esto sea sólo en principio».