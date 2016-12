BEST SELLER URBANÍSTICO

A la auditoría urbanística que el futuro Gobierno local de Villamediana encargará -según ha anunciado la que será su primera edil- así coja la vara de mando tiene todas las trazas de un best seller: la trama se sustenta en un conflicto que marca el destino de un pueblo, los protagonistas son capaces de cosas que el lector no creería, propone un concepto original (¿hay algo más insólito que una 'auditoría urbanística' en la tierra del chorramasdá?) y, sobre todo, abunda en intrigas dignas de la mejor teleserie.

Que un concejal del PSOE andaba liado en una presunta irregularidad arquitectónica no era algo del todo desconocido. Voceros del PP se encargaban de difundir tal especie cada vez que se mentaba el chalé-caseta de aperos de su presidente. A más, el propio Pedro Sanz basó parte de su defensa en que las irregularidades urbanísticas no le eran algo privativo. Y no le faltaba razón. Tanta debía tener que primero el fiscal y luego la juez Rosa Esperanza Sánchez lo hicieron mirar y ésta ordenó investigar el asunto y la intervención presuntamente irregular del Consistorio.

Una vez abierta la vía judicial, la auditoría que se anuncia debería permitir conocer hasta dónde han llegado la permisividad, la desatención, la falta de celo, la tolerancia o, sencillamente, la dejación de la Administración villametrense, por un lado, y, por el otro, en qué límite se ha instalado el abuso de algunos vecinos así sean expresidentes, concejales, clérigos o periodistas. El auditor tiene trabajo y yo me pido un ejemplar del superventas.