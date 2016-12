Agresión en el centro de salud de Alberite

El otro día, en el centro de salud de Rodriguez paterna, se cerraba el centro a las 13:45, cuando su horario es a las 14. Anta mi crítica, recibí la siguiente contestación. "vete a la m...", por parte de la señora (enfermera) que cerraba antes de tiempo. Además, añadió que si quería "presentase una queja", porque a ella le daba igual.





Hoy mismo, en el centro de Gonzálo de Berceo, recibí malas formas y malas contestaciones ante una pregunta habitual.





Esas también son agresiones.





Por duro que pueda parecer, a mi, no me sorprende que en determinadas situaciones ciertas personas, que no olvidemos que a menudo asisten con problemas de salud y preocupaciones, reacciones de forma poco correcta. NADA ME SORPRENDE.