Los otros afectados por el caso Nadia

Logroño. «Me entran ganas de llorar», reconoce abiertamente Natalia Jiménez, madre de Kike. No es la única a quien le duele el caso de la pequeña Nadia, cuyos padres están siendo investigados por un supuesto delito de estafa. Las familias de niños riojanos con enfermedades raras o graves que en alguna ocasión han emprendido campañas de recaudación de fondos para la investigación de las dolencias de sus hijos o para el tratamiento de las mismas no esconden su rabia, indignación y vergüenza ante las sucesivas noticias que van apareciendo y que revelan la trama urdida por los progenitores de Nadia para engrosar sus cuentas a costa de la pequeña. Todas las familias riojanas consultadas por Diario LA RIOJA apuestan por gestionar de forma transparente las aportaciones que reciben para sus vástagos y confían en que la sociedad no extienda una sombra de duda sobre otros casos, ya que el dinero que obtienen a través de campañas, iniciativas y eventos resulta fundamental para costear las ayudas técnicas, los servicios de fisioterapia o para avanzar en la detección de una cura para las patologías de lo más preciado, sus niños.

Natalia Jiménez Madre de Kike

«La avaricia humana es una vergüenza»

Miguel Ángel Echeita Pte. de ARER

«La avaricia humana es una vergüenza», se despacha Natalia Jiménez, madre de Kike, el pequeño de Albelda de Iregua con atrofia muscular espinal (AME), una de las miles de patologías tipificadas como 'raras' y la que mantiene a este pequeño de cuatro años con un tono muscular muy débil y una baja capacidad respiratoria. A Natalia le estremece la situación de Nadia. «La primera que está pagando todo esto es la niña y luego el resto de familias humildes que necesitamos ayuda», subraya. La suya forma parte de este grupo. «Como madre, soy una luchadora y estoy peleando por una de las causas más importantes: que mi hijo cuente con calidad de vida».

Afirma que Kike goza de un cierto nivel «gracias a todas las ayudas y todo lo que se ha hecho por él». No tiene inconveniente en detallar que se vio obligada a dejar de trabajar, ya que su hijo «requiere una atención constante y diaria», que los ingresos que obtiene a través de la Ley de Dependencia son poco menos que simbólicos («me exigen contratar a una chica para la ayuda a domicilio con lo que sólo me quedan libres 50 o 60 euros al mes») y que a día de hoy el único tratamiento para frenar el avance de la AME se basa en fisioterapia respiratoria y logopedia, lo que le supone un gasto semanal de 210 euros. Precisa que esto lo sufraga con la recogida de tapones (que le aportan unos 500 euros mensuales), pero además Kike ha necesitado un bipedestador, corsés para sostener la espalda, una silla eléctrica... «Son aparatos muy caros y sin la colaboración de la sociedad casi no podría costear nada», admite. «No tengo problemas en hacer público todo lo que la gente necesite», asegura; al tiempo que remarca que «todo lo que se saca para Kike es para el niño y su calidad de vida». Ahora a esta madre coraje le ilusiona una esperanza. Han incluido a Kike en un ensayo clínico, previo a la comercialización de un nuevo fármaco, que pretende aportar algo más de fuerza a los pequeños que presentan los cuadros más severos de AME.

Sonia López Progenitora del 'Rey Jorge'

«Me preocupa que ahora la gente desconfíe»

«Nos hemos quedado alucinados de que unos padres se aprovechen de la enfermedad de su hija», habla en nombre de su marido y de ella misma Sonia López, la progenitora de Jorge Arlanzón (más conocido como 'El Rey Jorge'). Este pequeño de Logroño sufre parálisis cerebral y demanda «mucha fisioterapia porque tiene un tono muscular alto. Si lo dejas, se atrofia». Comenta que «dentro de su patología, Jorge se encuentra «muy bien» porque está «muy 'trabajado' y cuidado» y, en eso, las contribuciones solidarias de los riojanos han resultado cruciales. «Sus tratamientos no son subvencionables y muchos los tenemos que realizar fuera de La Rioja», comenta. Cada medio año se trasladan a Alcobendas (Madrid) para someterlo a una terapia de fisioterapia intensiva, con la que ha alcanzado grandes avances, pero que cuesta 3.000 euros sin contar el viaje y el alquiler de un piso durante un mes. Pero luego además recibe fisioterapia a diario (34 euros/jornada), acude a un traumatólogo infantil en Bilbao («en Logroño no hay»), necesita inyecciones de bótox para relajar los músculos... «Todo es de pago», justifica. Así que estos padres crearon una asociación sin ánimo de lucro para promover eventos con los que lograr fondos que contribuyan a financiar los tratamientos. «Los hacemos porque no nos queda más remedio», asevera ya que, aunque ahora los dos miembros de la pareja trabajan, han pasado temporadas en paro. «Me preocupa que la gente desconfíe después del caso Nadia», reconoce esta madre, quien no muestra ningún reparo en explicar que, la cuenta de la asociación de su hijo, «la lleva una asesoría». «Yo no toco nada porque no quiero problemas. De hecho, en ella sólo se puede ingresar dinero, pero no sacar», indica.

Viviana Gildeny Madre de Meritxell

«La vida de mi hija depende de campañas solidarias»

«No me lo podía creer. Resulta inconcebible que un padre pueda sacar rédito de la enfermedad de su hija», valora Viviana Gildeny, madre de Meritxell, quien encarna uno de los 56 casos en el mundo de Tay-Sachs. Esta afección, de las denominadas 'raras', ofrece una supervivencia máxima de seis años, precisamente la edad de la menor logroñesa. Meritxell exige fisioterapia respiratoria a domicilio y rehabilitación. «Es lo único que podemos hacer por ella», sostiene su progenitora, quien no oculta que el estado de la pequeña es delicado. La situación familiar tampoco podría calificarse de boyante. «Somos una familia humilde. Mi marido trabaja, pero yo no puedo porque tengo que cuidar de Meritxell», justifica. Así, las acciones solidarias que han emprendido les permiten costear los tratamientos. «La vida de mi hija depende de estas campañas. Si no, no gozaría de ninguna oportunidad», afirma sin ambages; por lo que a Viviana le inquieta que a raíz del escándalo de Nadia «la gente no se fíe». «Necesitamos que nos conozcan y sepan que luchamos por nuestros hijos». En su caso particular, recalca que «nosotros no pedimos para Meritxell, sino para hallar una cura para el Tay-Sachs». Y concluye: «Los niños se merecen que peleemos por ellos, no que sus padres se aprovechen».

Roberto Estrada Padre de 'Roberto y Esperanza'

«Me inquieta que no se controlen las donaciones»

«Me duele en el alma que haya progenitores que utilicen la dolencia de un hijo». En estos términos se refiere al caso de Nadia el padre de Roberto Estrada, el menor de Logroño con parálisis cerebral al que se le conoce por 'Roberto y Esperanza'. Al progenitor, también de nombre Roberto Estrada, le ha sobrecogido lo descubierto en torno a la niña con residencia en Lérida. Tilda todo lo destapado de «sangrante» y asegura que a él mismo también le «preocupa que no exista algún tipo de control de las donaciones». En relación a este caso, enfatiza que «no nos queremos acercar a estas historias». Relata que su pequeño «está muy afectado». «No anda, no habla, a nivel cognitivo se encuentra muy tocado...». Al igual que 'El Rey Jorge' se ha venido sometiendo a una terapia de fisioterapia intensiva en Alcobendas, que esperan iniciar pronto en Vitoria. «A la capital alavesa puedes ir y venir, por lo que nos viene mejor económicamente», apunta. El club 'Corre que te pillo' organizó el pasado junio la II Carrera de la Familia, con la que recaudar fondos para 'Roberto y Esperanza' y 'El Rey Jorge'. «Gracias a eso pudimos comprar un andador que cuesta 6.000 euros, por lo que estamos agradecidos a muerte a la sociedad riojana», enfatiza este padre. Pero Roberto Estrada aboga por, de momento, no continuar promoviendo más iniciativas para obtener aportaciones solidarias. Comenta que recientemente un juzgado le ha reconocido a su esposa la reducción de jornada laboral que la mutua le había negado durante dos años. «Esto significa disponer de algún ingreso», que suma a los que logra por su empleo. «Somos personas trabajadoras e intentaremos salir adelante y pagar los tratamientos del niño con nuestro trabajo».