Escribimos y leemos para poder ser otras personas distintas durante unos minutos. ¿Quién no ha deseado alguna vez vivir otras vidas? Quizá la de un héroe de ficción, o la de un aventurero en apuros, o la de un detective tras la pista de una conspiración mundial. Los lectores que abran 'Tras el corredor de los pies descalzos' podrán convertirse en la primera mujer que corrió un maratón, revivir la increíble historia del aguador que se convirtió en campeón olímpico, descubrir finalmente la identidad del atleta invisible o admirar a Fauja Shing, que anunció su retirada a los ¡102 años!

Deporte y literatura se acarician en este libro que reúne un puñado de relatos y vivencias sobre atletismo escritos por el periodista Javier Muro (Logroño, 1971) y que ha editado Siníndice. «La confianza de Diego Iturriaga ha sido fundamental para poder estar aquí», recuerda el autor.

Muro ya experimentó la agradable sensación de abrir un libro escrito por uno mismo con 'La carrera que no fue, los héroes que no llegaron. Y otros relatos ciclistas', una recopilación de historias con la bicicleta como nexo de unión. «Tuve la suerte de que Teo me cedió unas fotografías antiguas sobre ciclismo que iban perfectas para el libro», recuerda el periodista.

Para su nuevo libro Javier Muro ha apostado por la inocente creatividad de su sobrina Aroa (11 años) que dibujó la ilustración que sirve como portada y el buen hacer de su padre, José Antonio, que introduce cada relato con una pequeña obra de arte.

'Tras el corredor de los pies descalzos' contiene catorce relatos y una entrevista con Juan Carlos Traspaderne, riojano olímpico en Los Ángeles 84, maratoniano, que a su vez regala un pensamiento al inicio de cada historia, a modo de carta de presentación.

El deporte como excusa para reflejar qué pasa en la sociedad, para radiografiar los comportamientos humanos y para dar rienda suelta a la imaginación. «Por un ratito el libro te permite convertirte en un corredor de leyenda, ¿quién puede resistirse a eso?», reconoce Javier Muro con una sonrisa de complicidad.