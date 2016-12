«El profesor tiene que cambiar y hacer cosas diferentes en el aula»

Raúl Santiago es profesor del Área de Didáctica y Organización Escolar de Ciencias de la Educación de la UR. Además de sus clases en la universidad, imparte cursos y formación a los docentes, por lo que su voz es una autoridad suficiente para tomar la temperatura al sistema educativo actual.

¿Qué sucede en las aulas?

Los docentes del siglo XXI deben ser conscientes de que dentro del aula ya no somos la única fuente de aprendizaje. Nuestra figura no se debilita, se enriquece. Ahora nuestro papel es creativo. Dejamos de ser transmisores para ser guías. Ya no es la entrega de contenido el foco de la clase, ni es la principal responsabilidad del profesor la difusión del conocimiento. Al contrario, los maestros asumen el papel de ser un facilitador del aprendizaje. Ellos son capaces de trabajar con los estudiantes en grupos pequeños y tienen más interacciones 'uno-a-uno'. El simple acto de la eliminación de la instrucción directa (clase magistral) de todo el grupo cambia la dinámica del aula y posibilita al profesor personalizar e individualizar el aprendizaje de cada estudiante. Cada alumno puede recibir su 'propio itinerario', que se adapte a sus necesidades. En lugar de 'una talla única para todo el grupo', cada alumno recibe justo lo que necesita cuando lo necesita.

LAS FRASES «Un alumno que salga de la universidad debe ser capaz de dar la vuelta a un colegio y a una clase» «El sistema educativo tiene que amparar todas las habilidades»

¿Les estamos preparando para afrontar el mundo que les tocará?

Hay una frase célebre sobre este asunto: 'Ahora mismo contamos con estudiantes de siglo XXI, contenidos del XIX y docentes del XX'., es decir una educación a caballo entre tres siglos. El siglo XXI exige una evolución positiva del sistema educativo, y demanda un cambio en la predisposición docente. Dentro del aula, ya no se trata tanto de una comunicación emisor-receptor sino más bien de una correlación cuyo objetivo, el aprendizaje, es inamovible, pero sus componentes, adaptados a las necesidades de cada individuo dentro del grupo, pueden variar. El docente debe poner al día sus competencias y olvidar la faceta calificadora para centrarse en una evaluación individualizada y adaptada a las potencias de cada alumno. Y hay que apuntar a un cambio en el currículum, las asignaturas, los agrupamientos en los espacios, etc. Tendría que haber cambios legislativos brutales. La división por asignaturas es un invento de la Revolución Industrial, cuando se quería formar gente idéntica que iba a hacer exactamente lo mismo en una cadena de montaje. Eso se acabó. Ni los sistemas ni las estructuras educativas pueden seguir basándose en estos viejos modelos. El trabajo en el aula debería ser multidisciplinario. Hoy tampoco enseñamos estrategias para que las personas conozcan sus propias emociones, y esto es absolutamente necesario.

¿Cómo captar la atención del alumno?

Los alumnos son distintos a los de hace unos años, es una realidad que científicamente está demostrada, se aprende distinto e interaccionan distinto con los contenidos. El conocimiento ya no está ni en los libros ni en la cabeza del profesor, está donde lo quieras buscar. Por tanto, las cosas las tenemos que hacer en todos los niveles educativos suficientemente atractivas como para que al alumno le merezca la pena ir a clase y tenga una actitud positiva. Lo que tenemos que hacer en las aulas es algo diferente y ahí el profesor tiene que entonar el mea culpa porque tiene que cambiar las cosas y su papel es completamente diferente: tiene que ser un guía.

¿Reciclaje del profesorado?

Más que reciclaje hay que cambiar el chip completamente. Me toca viajar mucho y encuentro profesores que están intentando innovar. Pero es muy frecuente que se dé una formación y luego en el aula se siga haciendo lo mismo. Tenemos que exigir, de alguna manera, que el profesor aplique y utilice en clase los conocimientos adquiridos en la formación. No te puedes imaginar lo habitual que es que no pase nada. Yo doy una formación diferente para evaluar al alumno y luego el docente vuelve a hacer el examen de toda la vida. ¿Culpa del sistema? Muchos profesores quieren cambiar pero luego te topas con que el sistema, las comunidades autónomas y el centro te dicen que no, que tú tienes que evaluar de una forma concreta y eso rompe radicalmente las creencias innovadoras de muchos profesores.

¿Hay que endurecer los estudios para ser maestro?, ¿hay que hacer un MIR?

La formación que reciben debe responder más a los cambios que se producen en los colegios, es decir que cuando lleguen nuestros alumnos de la universidad a los colegios no se encuentren con algo diferente a lo que se ha dado en la universidad. También es cierto que muchas veces hay alumnos que llegan a la universidad porque es la solución más fácil de estudio. ¿Por qué en Singapur los docentes están más prestigiados? Porque tienen una carrera profesional, porque se exige mucho en estos estudios. ¿Por qué no se exige? Porque es una carrera fácil. ¿Endurecerla? Hay que exigir más durante la carrera. Efectivamente tiene que ser muy vocacional pero tiene que tener un componente técnico de cosas que se sepan y que realmente el alumno que salga de la universidad sea capaz de darle la vuelta a un colegio, a una clase. y hacer cosas diferentes. Si no, seguiremos con la visión de que los maestros somos los que vivimos muy bien porque tenemos en verano muchas vacaciones y porque lo que hacemos lo puede hacer cualquiera.

¿Quién tiene la culpa del fracaso escolar?

Einstein decía que si midiéramos a los alumnos como se mide a los peces por su capacidad de subir a los árboles concluiríamos que todos los alumnos son idiotas. Algún pez podría subir a un árbol pero habría muchos que nadarían en el río muy bien. Lo que tiene que hacer el sistema educativo es amparar todas estas habilidades y potenciarlas.