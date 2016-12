El analista de BBVA Research en la Dirección Territorial Norte de BBVA, Joseba Barandiarán, afirma que la previsión de crecimiento de empleo «se mantiene» a pesar de la desaceleración económica del 2017.

Al final, casi todo el 2016 sin Gobierno no ha repercutido sobre la economía...

Aparentemente no ha sido tanto el impacto como el que se esperaba. Pero claro, los efectos no son inmediatos porque si hay un periodo en el que determinadas decisiones de consumo e inversión se están posponiendo hasta tener claridad sobre el marco regulatorio al que nos enfrentamos, puede ocurrir que eso se empiece a notar en los próximos trimestres. Pero de primeras parece, efectivamente, que ese impacto no ha sido tan evidente como cabía esperar y la economía ha ido más acelerada de lo que nosotros preveíamos.

Para el 2017 auguran una desaceleración. ¿Cuáles serán las consecuencias sobre el empleo?

En términos medios, la previsión de crecimiento de empleo para el bienio (7.000 empleos en el caso de La Rioja) se va a mantener. En comunidades pequeñas como La Rioja y Navarra, el mercado laboral es un poco más volátil que en las autonomías grandes. Pero, junto al factor productividad, las señales son positivas al mirar las series desestacionalizadas, y creemos que la creación de empleo se mantendrá y que no habrá tantos cambios como en las previsiones de crecimiento económico.