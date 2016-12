«Bankia ha asumido una responsabilidad, al menos moral, con los riojanos»

Pablo Arrieta Villarreal (Logroño, 1956), profesor titular del área de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de La Rioja, hasta su reciente jubilación, experto en fiscalidad, abogado en ejercicio, delegado territorial en La Rioja de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), secretario del Rotary Club de Logroño, tesorero de Cocina Económica... No sabe decir que no a cualquier propuesta de colaboración, sobre todo cuando ésta conlleva trabajar por su tierra riojana. Designado el viernes patrono de la Fundación Caja Rioja por el Consejo de Gobierno, en unos días ocupará la presidencia con «orgullo e ilusión».

¿Qué supone el nombramiento?

Para mí representa un honor tremendo que se hayan acordado de mí, también muchísima ilusión y, además, un reto apasionante por tratar de consolidar lo que fue la obra benéfico-social de Caja Rioja y de mantener lo único que queda de lo que fue Caja Rioja.

¿Le dio muchas vueltas antes de dar el sí?

La verdad es que cuando me llamó el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, lo primero, insisto, fue muchísima ilusión, pero, a la vez, sorpresa, porque no me esperaba ni la llamada ni un ofrecimiento como éste. Fue hace unos días y no me lo tuve que pensar mucho porque para un riojano ésta es una de las tareas más ilusionantes que puede haber, que es poder colaborar con la obra benéfico-social de todos los riojanos. El sí fue inmediato, casi sin pensármelo, porque a mí, siempre que me piden colaborar en un proyecto, me cuesta mucho decir que no.

¿Cuáles son sus retos como futuro presidente de la Fundación Caja Rioja?

He tratado de recopilar información más allá de lo que puede conocer cualquier riojano que esté un poco pendiente de estos temas, pero no conozco los detalles en profundidad. En cualquier caso, los retos son, en primer lugar por supuesto, consolidar la obra que viene haciendo y, si es posible, tratar de ampliarla y mejorarla. Para eso habrá que analizar las actuaciones que se están haciendo, que más o menos ya las conozco, y posiblemente tratar de buscar nuevas vías de financiación que hagan posible acometer nuevos retos. En principio, creo que los retos fundamentales vienen por la vía asistencial y también por la vía de la formación, que para mí ha sido la gran pasión. Llevo toda una vida dedicado a la docencia universitaria y creo que hay que apostar por formar, educar y por que cada vez los riojanos, en este caso, tengamos mentes más críticas, que son las que pueden hacer cambiar y mejorar la sociedad.

¿Conoce ya cuál es la salud económica de la fundación? ¿Está garantizado su futuro?

Lo cierto es que desconozco de momento los compromisos formales o la formalización de los acuerdos, pero pienso que en principio sí que hay un compromiso, al menos moral, por parte de Bankia de financiar y mantener la obra social.

El último convenio rubricado con Bankia el pasado año suponía una inyección de un millón de euros para los años 2015 y 2016. Le tocará pelear el próximo, imagino que con la intención de reforzar ese apoyo, ¿no?

Efectivamente, trataremos de mejorarlo y de superarlo porque no está de más recordarle a Bankia, aunque posiblemente sus actuales gestores nada tengan que ver con los que iniciaron todo el proceso de integración de cajas, que ha asumido una responsabilidad, al menos moral, con todos los riojanos porque la Caja de Ahorros de La Rioja era una entidad muy querida que estaba en el corazón de todos los riojanos, porque fue la que nos enseñó a ahorrar y la que nos introdujo en el mundo de la cultura financiera. Por eso creo que es una labor de todos nosotros continuarla, pero, evidentemente, para eso hace falta financiación y ésta debe de venir de la entidad que fue su última depositaria.

Cultura, patrimonio, deporte, ferias y mercados, turismo, desarrollo rural... y cada vez más, solidaridad e incluso asistencia social. ¿Es lo que toca en estos años crudos?

Efectivamente, dentro de esa función amplia está también el tratar de ayudar a los más desfavorecidos y ese apoyo parte no solo de dar ayudas económicas, sino de tratar de buscar fórmulas de emprendimiento y de trabajo.

Optimismo futuro

Hablábamos de años difíciles que para algunos van a seguir. ¿Cómo ve el futuro inmediato de La Rioja? ¿Podemos ser optimistas?

Yo soy optimista, sí. A lo largo de todos estos años se ha generado un gran debate respecto a cuáles son los problemas que teníamos a nivel de gestión pública y eso ha generado sinergias que han favorecido que seamos conscientes de que hay que gastar lo razonable; a lo que hay que añadir que hay ganas de prosperar y mejorar. En cuanto al ámbito riojano, se ven unas formas de gobierno que favorecen que haya colaboración, participación y diálogo. A veces las formas son muy importantes si contribuyen a que el fondo sea mejor, tratar de conocer las preocupaciones y las sensibilidades que tienen los que están a nuestro lado contribuye a ejecutar las decisiones mucho mejor.

¿Se han hecho los deberes o habrá que seguir apretando tuercas y cinturones?

Bueno, yo creo que los deberes, más o menos, están ya hechos y lo que habrá que hacer es no cejar en el empeño. Yo siempre he dicho que no hay que hablar tanto de crecimiento económico como de desarrollo económico porque eso está definido por Naciones Unidas como la búsqueda de la felicidad, pero es verdad que para encontrarla y desarrollarnos necesitamos crecer y la forma de crecer es que haya actividad económica y para ésta, aparte de que haya emprendedores, que en La Rioja siempre los ha habido, tiene que haber instituciones públicas que favorezcan ese clima y generen las posibilidades.

Profesor universitario, experto en economía fiscal, abogado, escritor, conferenciante, tesorero de la Cocina Económica... y ahora presidente de la Fundación Caja Rioja. Pero, ¿no se había jubilado?

Bueno, en la universidad sí, porque los docentes tenemos el extraño privilegio de poder acceder a la jubilación con 60 años y como este año los he cumplido he pasado a esa vida después de más de treinta años de docencia, pero en lo demás sigo al pie del cañón y, como decía al principio, he colaborado en todo lo que me han pedido, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo en el futuro.