«Si me obligan a marcharme, me suicido», había dicho el hombre

«¡Vaya despliegue!», comentaba una vecina cuando pudo regresar a su casa al finalizar el operativo. La misma mujer aseguró: «Nunca hemos tenido ningún problema, otras veces ya habían venido a desahuciarle y no abría la puerta, pero hoy, se ve, ha amenazado con suicidarse». El hombre, que residía en el 55 de avenida de la Paz de Logroño, vivía solo y de alquiler, pero hacía meses que no pagaba la cuota. Esta persona residía en «la casa de la Pili», como era conocida por los vecinos, aunque ninguno conocía la identidad del hombre, ni siquiera su nombre. Tampoco el buzón de la vivienda registraba ninguna referencia de quien vivía en el domicilio desde hacía ya años.

«Hace unos días ya había bajado todos los muebles al portal», recordaba otro vecino, quien, aunque no sabía qué sucedió finalmente con el mobiliario, extraído de la casa ante un aviso anterior de desahucio, sí aseguraba que el hombre que ayer protagonizó el incidente ya había amenazado antes con lo mismo de ayer: «'Si me obligan a marcharme, me suicido', decía». Otra de las frases del protagonista del suceso que revoloteaba ayer en el aire fue: «Tenía de todo, decía», comentaba un Policía Local. Al final, el hombre, inmovilizado por los dos policías nacionales que le escoltaron, fue trasladado a la Unidad de Psiquiatría del hospital San Pedro.