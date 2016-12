«La defensa de la clase obrera no puede tener fronteras»

Tras concluir un periplo de diez años en la política regional al frente de IU en La Rioja, Henar Moreno (Logroño, 1973) inicia una nueva etapa en el ámbito internacional como parte inicialmente del ejecutivo del Partido de la Izquierda Europea y, a partir del congreso que arranca hoy sábado en Berlín, uno de los doce miembros del secretariado que dirige el PIE.

-¿Qué es el PIE?

-Es una coalición supranacional de partidos de izquierdas de diferentes países conformada hace más de quince años. Aunque el referente en el ámbito parlamentario es el Grupo de la Izquierda Europea, ahí está por ejemplo Podemos, que sin embargo no participa en el PIE ya que, inicialmente, decidió no solicitar incorporarse aduciendo su transversalidad. Se trata, en definitiva, de un think tank a nivel europeo integrado desde por el Partido Comunista Francés hasta Dile Linke, Rifondazione Comunista, IU o Syriza para fijar estrategias comunes aunque cada cual concurre en su propio país.

«Para hacer frente a las políticas de austeridad es preciso plantear una movilización europea»

-¿Cómo se fraguó su puesto y qué puede aportar a nivel internacional desde su experiencia local?

-El ejecutivo está compuesto por dos representantes de los miembros de cada país -Izquierda Unida, PCE y Esquerra Unida i Alternativia por España- y formo parte de él a iniciativa de la eurodiputada y responsable de Internacional de IU, Marina Albiol, que me lo planteó al dejar mi papel activo en La Rioja, aunque sigo en los órganos federales, y tengo un trabajo que es compatible con un puesto no remunerado. Siempre he estado interesada en asuntos internacionales y creo que puedo llevar la voz de IU y mi bagaje, también en el secretariado del PIE.

-¿Qué objetivos se marca este congreso del PIE?

-El reto es dar una vuelta de tuerca en varios ámbitos. En lo político, desde IU está la experiencia de cómo en España no ha prosperado la extrema derecha que ha ascendido en otros países. Asimismo vamos a aportar la perspectiva de los países del sur, que somos los 'hermanos pobres' y principales damnificados de la desindustrialización, haciendo ver que la defensa de la clase obrera no puede tener fronteras. También es clave abrirse no sólo a otros partidos sino a los movimientos sociales con el ejemplo de las mareas y el mensaje de que para encarar las mal llamadas políticas de austeridad es preciso plantear una movilización europea, no sólo en cada país.

-Ese discurso de confluencia choca con las disputas que jalonan IU y su relación con Podemos.

-Las discrepancias son sanas, aunque en España por falta de tradición puedan verse como un hándicap. También hacemos autocrítica de luchas que a veces han sido cainitas. Puede haber diferencias entre IU y Podemos, pero hemos sabido superarlas dentro de un acuerdo programático con un grupo parlamentario fuerte y visualizar que buscamos lo que nos une, no lo que nos separa.