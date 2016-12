«Pactar, eso que era tan normal en Europa, ya lo es también en España»

La cena de Navidad de los populares riojanos contó anoche con la asistencia del vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, quien en esta entrevista destaca la «fortaleza» de su partido en La Rioja y su «utilidad» para la comunidad, y avisa de que el objetivo en el que «todos estamos» es en la preparación del congreso nacional y «en eso tenemos que centrarnos».

-Hoy (por ayer) han conseguido un acuerdo histórico: pactar el techo de gasto, la base de los presupuestos Generales del Estado, con PSOE y Ciudadanos.

-Seguramente si hace un año nos hubieran preguntado a cualquiera si seríamos capaces, todo el mundo hubiera dicho que no. Y, sin embargo, en once meses hemos evolucionado y hoy, pactar entre diferentes, ya no es difícil de explicar. Es una oportunidad y así tenemos que verlo los que creemos que entre moderados tenemos que seguir entendiéndonos. Lo que era normal en Europa ya lo es en España.

«La regeneración tiene que llegar a los sindicatos; no pueden seguir con los criterios de los años 80»

-Ese acuerdo llega, sin embargo, tras los varapalos, aunque sin consecuencias prácticas, contra las leyes de educación y seguridad ciudadana, y la reforma laboral.

-Ya sé que hay votaciones que se han perdido, pero yo quiero ver las que se ganan. Y al pacto sobre el techo de gasto ya le precedió un acuerdo de Estado contra la violencia de género en la primera votación de esta XII Legislatura. En España va a ser normal que partidos distintos pacten, se entiendan y sumen mayorías para proyectos de muchas décadas, y ese es el ofrecimiento que ha hecho el presidente Rajoy. Para nosotros el líder de la oposición no es el que más chilla, ni el que más pancartas saca en el pleno, ni el que más camisetas lleva, ni el que más escraches justifica. Para nosotros, el líder o los líderes de la oposición serán aquellos que sepan plantear y consensuar propuestas. Eso es la nueva política.

-¿En qué materias aspiran a llegar a acuerdos?

-Consolidar el crecimiento económico y el empleo siguen siendo prioritarios, pero la agenda incluye otras cuestiones que es mejor aprobar mediante pactos de Estado. Me refiero a las pensiones públicas o la educación. Si consensuamos una Ley educativa que dure dos o tres décadas habremos hecho un servicio importante a España. Otros asunto es el de la financiación autonómica. Si logramos un acuerdo por consenso, el sistema será mucho más pacífico y duradero.

-Los sindicatos mayoritarios acusan al Gobierno de «poner límites» al diálogo y, en respuesta, han convocado movilizaciones.

-No entiendo estas protestas. No sólo tiene que haber regeneración en la política, la judicatura o los medios de comunicación. También en el ámbito sindical. No se puede hacer activismo sindical en el 2016 con los criterios de los años 80. Creo que las movilizaciones y las manifestaciones tienen una utilidad, que no discuto, pero es mucho más eficiente en esta nueva etapa de consensos pactar y entenderse.

No distraerse

-Durante la X Legislatura hubo un desencuentro entre el PP y el Gobierno de España. En La Rioja también hay quien detecta una falta de coordinación entre ambos.

-Yo veo al PP de La Rioja fuerte y muy útil para la comunidad. Naturalmente, el partido está ahora en lo mismo en lo que está la dirección nacional: en abordar un congreso nacional que sitúe de una forma valiente, consensuada y eficaz las necesidades económicas y sociales de la España del siglo XXI. Ese es nuestro reto. Y, a partir de ahí, llegarán los congresos regionales. Pero ahora, todos estamos en ese objetivo y, por tanto, nos tenemos que centrar en ello.