La avispa asiática avanza imparable por el río Ebro en su colonización de La Rioja

"He traído aquí a diez de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que hará mañana en Sevilla.¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?". Mariano Rajoy sobre el cambio climático.

Y lo saben. No dicen nada para no sembrar el panico. Este año es brutal. Ni una helada. No llueve,no nieva arriba,moscas en Diciembre...y los medios,jijijajaja,como si no pasara nada. Algo gordo viene,fijo.