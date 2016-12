Redondez «celestial»

Del creador de «en el culo de las cazuelas es de donde surge la cocina», o de la exclamación «¡viva Rusia!» en pleno prime time televisivo llega a su librería favorita una nueva afirmación categórica: «La tortilla de patatas, con cebolla, es Dios». Y con mayúscula, porque a estas alturas a David de Jorge no le da miedo pecar si es por la cocina y la tortilla de patatas en particular. «He cenado toda mi vida tortilla de patatas con cebolla en Nochebuena», explica. «Y solo hay una cosa mejor a una tortilla de patatas con cebolla... que sean dos o tres», indica.

A su lado se encuentra Javirroyo, «su cabaretera», otro término firmado por 'La Tortilla de Patatas', pues hay ciertos acompañamientos de la tortilla que son aceptados en esta biblia tortillera (ensalada de lechuga con cebolla, pimientos asados, tomate aliñado... y pocos más).

«Me pasaba los textos y no me podía creer cómo era capaz de ir contando una historia mientras me explicaba una receta». Javirroyo es el diseñador que ha acabado por 'enloquecer' aún más si cabe la adúltera cabeza gastronómica del chef vasco a la hora de crear este libro de recetas cuyo interior está lleno se sorpresas. «La primera, que es un cómic», remarca Javirroyo. «Sabemos que nuestro editor de Debate está aún más loco que nosotros, y en el contrato estipuló en un epígrafe que 'estábamos obligados a hacer lo que nos saliera de la...'. Y eso hemos hecho», destaca David de Jorge, desde la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, donde ayer ofreció, junto a su «cabaretera», una conferencia dentro del marco de los Jueves de Diseño -que se celebre en miércoles viene a manifestar la bendita locura creativa y de agenda que afecta a estos dos artistas de lo 'suyo'-.

El chef vasco y el diseñador aragonés presentaron ayer su cómic-recetario

Y en lo suyo son atrevidos e inteligentes... aunque «sin límites es difícil crear. Nos llegamos a plantear sacar un libro de recetas con una sola receta», apunta Javirroyo, «pero al final establecimos que además de la tortilla de patatas con cebolla podíamos incluir otras nueve recetas que creemos permiten adorar a esta creación celestial», como la califica David de Jorge. «Y esto no es científico, es gamberro, y como nuestros lectores son muy inteligentes será la hostia ver que al final pueden hacer ricas tortillas de patata siguiendo nuestras recetas», señalan. Y son tan canallas que han puesto otras diez «no recetas de tortillas» que deberían ser desterradas, «como las tortillas rellenas; pobres, piden a gritos que las saquen de las barras de los bares». Lo único científico es que «cuanto más hacia el sur, más mazacote es la tortilla». Puro goce.