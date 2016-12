Educación convoca las ayudas para universitarios que estudian fuera de La Rioja

Logroño. La Consejería de Educación, Formación y Empleo ha abierto la convocatoria de ayudas complementarias de movilidad destinadas a los riojanos que cursan estudios universitarios fuera de la región y cuyo objetivo es compensar el gasto que ello supone, con una cuantía total de 634.200 euros.

Este año, «conscientes de la importancia que tienen estas ayudas para las familias», la Consejería ha adelantado la convocatoria para que la concesión y cobro de las mismas se realice en el mismo curso escolar para el que solicitan.

Para recibir ayuda, es necesario estar realizando estudios universitarios oficiales de grado o equivalentes presenciales, en un centro o universidad española ubicado fuera La Rioja.

Así será siempre y cuando esos estudios no se impartan con carácter presencial en un centro o universidad riojanos o no hayan podido acceder a ellos por no alcanzar la nota de corte correspondiente. Además, en su concesión se tienen en cuenta criterios tanto de renta familiar como de rendimiento académico.

Educación destinará 634.200 euros a estas ayudas que son compatibles con las que concede el Ministerio de Educación (de movilidad, Erasmus, Tempus, etc.) y se conceden a todos los solicitantes que cumplan los requisitos.

En los últimos cinco años el número de estudiantes riojanos que han recibido esta ayuda ha crecido el 34%, y el pasado año la obtuvieron 564 los alumnos, con un importe medio de 1.125 euros. El BOR recogió ayer los detalles de la convocatoria.