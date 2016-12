«La ONCE ha repartido este año 3 millones en premios»

«Todas las personas que tienen problemas visuales en La Rioja forman parte de nuestra organización. La ONCE cuenta con 614 afiliados en esta comunidad. La composición de la ONCE de La Rioja es estable, y cada año se producen en torno a una treintena de nuevas altas. Todas las personas que tienen problemas visuales forman parte de nuestra organización». Así lo aseguró la delegada territorial de la ONCE de La Rioja, Estefanía Mirpuri Merino, con motivo de la celebración ayer de Santa Lucía, patrona de los ciegos.

Santa Lucía llega con el estreno de la sede en la calle Chile.

Sí. La nueva sede, que ocupamos desde el pasado mes de abril, ha supuesto una mejora sustancial en todos los sentidos. Contamos con una edificación de 1.100 metros cuadrados en dos plantas que nos permite a todos los trabajadores estar a un paso de todo lo que necesitamos en el mismo edificio, cosa imposible en la anterior sede, que ya que se nos había quedado pequeñita. Este es un edificio accesible y sostenible.

Han programado un amplio programa festivo por Santa Lucía.

Hemos organizado un amplio programa que se desarrollará hasta el sábado con diferentes torneos, concursos literario y gastronómicos, comida de hermandad etc...

¿Qué tal va la suerte de La Rioja en cuanto a premios con el cupón este año?

Muy bien. Este 2016 hemos dado casi 3 millones de euros en premios. En noviembre y diciembre, Calahorra y Rincón de Soto fueron agraciados con medio millón de euros.

¿Logroño reúne condiciones para los deficientes visuales?

Sí; podemos decir que la ciudad de Logroño es en gran medida accesible, aunque hay entornos que todavía no son accesibles.

Económicamente, ¿cómo está siendo el 2016?

Podemos calificarlo como bueno. Hasta mediados del 2015 veníamos arrastrando pérdidas y este año creceremos por encima del 2,5%.

¿Qué se ha hecho con la antigua sede de la ONCE de Jorge Vigón?

Es una propiedad a la que se le está buscando una salida bien en términos de venta o de alquiler. Hemos realizado diferentes contactos, sin llegar aún a acuerdo alguno.