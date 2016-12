Multas que valen comida

La calagurritana Lucía Álvarez, residente en Logroño, maestra de profesión y monitora de comedor en el CEIP El Arco de Logroño, está cursando un máster de Inteligencia Emocional. Es por eso que había tomado prestado en la Biblioteca de La Rioja el libro 'El cerebro ejecutivo', de Elkhonon Goldberg, porque el máster le ha devuelvo «el ansia y las ganas de leer», pero confiesa que «hay veces que con 15 días no me llega para terminar el libro o no recuerdo el plazo de devolución y se me pasa».

El resultado fue una penalización de algunos días sin poder volver a tomar prestados más libros, un auténtico engorro para los asiduos a la Biblioteca. «Soy asidua tanto del préstamo de libros como de la sala de estudio porque la Biblioteca es un espacio agradable y tranquilo que me pilla cerca de casa, así que suelo venir diariamente, y consulto las actividades», explica Lucía. Su semana de multa la solucionó con unos botes de garbanzos y caparrones. Y es que la Biblioteca Pública de La Rioja ha vuelto a poner en marcha la campaña 'Te lo cambio' para condonar las multas por devolver tarde los libros a cambio de alimentos para la Cocina Económica de Logroño. «El año pasado colaboré de forma altruista», recuerda Lucía, puesto que también se pueden realizar donaciones sin ser multado, y no sólo de comida, también de productos de higiene personal (compresas, cepillos y pasta de dientes, jabón.).

El propio director de la Biblioteca de La Rioja, Jesús Ángel Rodríguez Ortega, confiesa que ha cancelado una multa por alimentos. «Cogí prestado un libro para mi madre y, entre una cosa y otra, lo he devuelto tarde. Pero así me he quedado con la conciencia tranquila», confiesa. El primer año de la campaña se recogieron 610 kilos. De 1 a 15 días de multa se eliminan por 1 kilo de comida; de 15 días a 1 mes, por 3 kilos y más de 1 mes, por 5 kilos. «Hay gente que nos reprocha que hablemos de solidaridad y pobreza, que piensa que debemos hablar más de libros», apunta el director de la Biblioteca, quien, no obstante, se muestra orgulloso del carácter solidario adquirido por el centro, que también recoge tapones de plástico para el Banco de Alimentos.

Las sanciones por devolver tarde los libros se anulan con la entrega de comida

La campaña nació por iniciativa de una trabajadora de la Biblioteca (Lidia). Este año, además, desean implicar a los niños. «Queremos que en una plantilla nos hagan, a poder ser con pocos colores, si puede ser sólo uno, la representación de un gesto solidario, para así poder elegir el color de la solidaridad», informa Jesús Ángel Rodríguez. La campaña infantil termina el 30 de diciembre y la de 'Te lo cambio', el 31 de enero del 2017.