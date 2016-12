Los ingratos de la generosidad

Una imagen nefasta para la ola de solidaridad riojana. La aparición en los últimos días de bolsas con alimentos marcadas con el sello FEAD (Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas) depositadas en contenedores o tiradas en la calle ha provocado la indignación de gran parte de la ciudadanía, incapaz de entender que su generosidad reciba un portazo de ingratitud como respuesta.

Las fotos no han tardado en circular por las redes sociales acompañadas de algunas críticas a la gestión de las dos entidades encargadas de la distribución en La Rioja del Plan de Ayuda Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), el Banco de Alimentos y Cruz Roja. Ambas entregan los alimentos a 115 asociaciones de la región, que luego los reparten entre los casi 22.000 necesitados.

Ambas entidades, además de compartir la indignación ciudadana, emitieron ayer un comunicado conjunto para defenderse de las acusaciones de «mala gestión» y aclarar que el dispositivo está sometido a «normas de control estrictas». «Tanto la Cruz Roja como el Banco de Alimentos somos entidades autorizadas para distribuir estos alimentos, que repartimos a las asociaciones benéficas que se nos asignan por parte de FEGA (Ministerio de Agricultura) y en las cantidades que le corresponden a cada una en función del número de beneficiarios que acreditan ante dicho organismo», arranca el comunicado en el que añaden que «siguiendo las indicaciones del propio FEGA, existe obligación de que cualquier beneficiario que quiera tener derecho a recibir estos alimentos, deberá tener el informe favorable de un trabajador social acreditado o titulado similar». En este sentido, reiteran que «se siguen unas normas de control, cada vez más estrictas, para que los alimentos lleguen a los que verdaderamente los necesitan, pero vemos que a pesar de todo siguen apareciendo alimentos del FEAD tirados».

José Manuel Pascual Banco de Alimentos Jaime Caballero Cruz Roja «Es lamentable, no tiene sentido y da una imagen penosa» «Hay nuevas medidas para sensibilizar a quienes tiran los alimentos»

Devolución o entrega

Cruz Roja y Banco de Alimentos también comparten la incomprensión ciudadana con estas actitudes al solicitar a esos usuarios que «o no los devuelvan (los alimentos no deseados) a nuestros respectivos almacenes o nos llamen para irlos a buscar, respetando su privacidad. No es normal que desperdiciemos de esta forma unos alimentos que son necesarios para muchas personas de nuestra comunidad», rematan la nota.

«Es un problema que viene produciéndose periódicamente, principalmente en Logroño. Son episodios esporádicos, pero se crea alarma y enfado entre la gente, con toda la razón. A nosotros esto nos hace mucho daño, pero no podemos hacer más de lo que hacemos, que es seguir la normas del FEGA que, además, son muy estrictas, y además hay cada vez más controles. Es lamentable, pero hay gente, no sé si llamarla desalmada, que recoge los alimentos para luego tirarlos. No tiene sentido y da una imagen penosa», resume José Manuel Pascual, presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, que aboga por la concienciación de estas personas. En el mismo sentido se pronuncia Jaime Caballero, coordinador autonómico de Cruz Roja, que lamenta que «la sociedad pueda pensar que se está haciendo un mal uso o una mala distribución de los alimentos». Frente a ello, considera positivas «las nuevas medidas de acompañamiento y los talleres de economía doméstica y nutrición como herramientas para sensibilizar a esas personas que tiran los alimentos».