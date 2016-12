Por una cesta navideña riojana

Se acercan las navidades y con ellas el incremento de consumo en general y de los precios de algunos productos alimentarios en particular que se disparan desproporcionadamente. Por ello, ARAG-ASAJA hace un llamamiento a los consumidores para que apuesten por los productos agrarios y ganaderos riojanos en su cesta de la compra navideña. La organización recuerda que nuestra comunidad cuenta con más de veinte marcas de calidad, con productos que no pueden faltar en estas fechas, como el cordero, la ternera, los quesos, la coliflor, los embutidos, las nueces, las ciruelas pasas, el pimiento riojano, el aceite, los mazapanes de Soto. y, por supuesto, el cava y el vino de La Rioja. Adquirir productos locales supone, en muchos casos, un ahorro económico significativo para las desgastadas economías familiares, además de una garantía de calidad y de seguridad alimentaria que otros productos, procedentes de algunos países, no poseen.

Se trata de llevar a cabo un consumo responsable, no sólo en esta época, sino también durante el resto del año, comprando bienes que generen riqueza en nuestro entorno y fortalezcan nuestra propia economía.