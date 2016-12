LA REINA DE TUS OJOS

Sí, he tenido una infancia muy feliz. A veces me encontraba Solo ante el peligro, pero he dado La vuelta al mundo en 80 días sin ser de Nobleza baturra. Navegué por Río Lobo y Río Bravo hasta llegar a El Dorado. Participé en La Conquista del Oeste y tuve la oportunidad de ver la piedra esculpida con Los diez mandamientos. Fui testigo de La muerte de un ciclista y ayudé como pude a un Ladrón de bicicletas. Entré en El Pisito con El verdugo y conocimos a la Niña de tus ojos. Una Navidad me invitó a cenar Plácido y después nos fuimos a correr La Vaquilla.

La Niña de tus ojos (1998) es una película que además de ser muy divertida recaudó muy bien en taquilla. No siempre ambos conceptos van de la mano. Con la buena estela de este filme, su director Fernando Trueba ha realizado una secuela titulada La Reina de España, que ha sido un verdadero fiasco económico en su estreno. Hay dos versiones justificativas de este descalabro: la película es muy mala o ha sido un éxito el boicot en las redes sociales. O ambas. Analicemos estos argumentos. La película ha recaudado en el lanzamiento 387.000,00 euros con un presupuesto de once millones. Es evidente que a los productores, incluido el director, se les va a hacer un roto más que un descosido. Y la mayoría de los espectadores que la han visto dicen que es un verdadero bodrio. De hecho, en La Reina de España ha utilizado los mismos personajes que los de La Niña de tus ojos, pero sin contar con sus guionistas y, por supuesto, éstos lo han demandado. Pero Trueba ya tiene que estar acostumbrado al fracaso, ya que su anterior película El artista y la modelo (2012) apenas recaudó quinientos mil euros.

El boicot viene por las declaraciones que el señor Trueba dijo cuando el ministro de Cultura de España le entregó el Premio Nacional de Cinematografía 2015. Frases textuales: «En caso de guerra yo siempre iría con el enemigo, siempre». «¡Qué pena que España ganara la Guerra de la Independencia! A mí me hubiera gustado muchísimo que la ganara Francia». «La verdad es que yo nunca me he sentido español, nunca. Jamás. Ni cinco minutos de mi vida me he sentido español». «En los mundiales siempre iba con las selecciones de otros países». Estimado lector, juzgue por sí mismo. Con estas declaraciones está ofendiendo la memoria de miles de españoles; los que dieron su vida ante los franceses y los que luchan día a día por levantar a este país llamado España. ¿Y todavía se extrañan que haya gente que no quiera ir a ver la película de Trueba? Este indocumentado, que ha recibido más de cuatro millones de euros de subvención de los impuestos de todos los españoles, es libre de decir lo que quiera y los demás también somos libres de decir y hacer lo que nos dé la gana. Por ejemplo, no ir a ver su película. Y los que bajo palio moralista nos insultan por hacerlo que sepan que están coartando nuestra libertad. Aquellos que lo defienden pueden utilizar otros argumentos diferentes que sacar a relucir a Berlanga porque este genio era anti régimen, pero no anti español. Es hora de que a estos personajes no les salga gratis decir cualquier cosa. Y nunca mejor dicho lo de «les salga gratis». Que pague las consecuencias. No en vano somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Y que conste que no me alegro del mal ajeno.

Trueba, Por un puñado de dólares dice que es Uno de los nuestros, pero Hasta que llegó su hora, y con La muerte en los talones, en Sangre de mayo se declara afrancesado. Por tanto, tal y como él mismo se define, es un Traidor.