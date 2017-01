MuWi familiar

«Caca. Me estoy haciendo caca». Yo Soy Ratón se ha congraciado con todos los presentes con canciones en la última jornada del festival MuWi gracias a sus estribillos universales, con los que cualquiera puede sentirse identificado. Esta «música infantil apta para adultos» ha sido el primer plato de una última jornada del festival MuWi dedicada a las familias. De nuevo bajo un sol abrasador, aunque con una parte de refugio a la sombra, la cita ha tenido buen ambiente. Y el público ha rejuvenecido, ha habido muchos padres con niños, algunas bicicletas dentro del recinto e, incluso, un perro. Y lo cierto es que los padres han jugado tanto o más que los hijos con la música de Yo Soy Ratón, una simpática propuesta que se anuncia como «música protesta infantil». 'Como en casa en ningún sitio', 'Llora sin parar', 'Yo sólo pienso en jugar' y 'Mi primer día de escuela' deberían ser declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero, sobre todas, y al margen de ‘La pedorreta de la paz’, destaca 'Caca': «Caca. Me estoy haciendo caca. Unas veces viene dura y otras veces viene blanda». La terrible realidad.

leer más La electrónica le gusta a MuWi

Hasta la actuación del siguiente grupo, Pantones, quedaba casi una hora sin música, pero no sin actividad. La visita a las frescas salas de barricas de Bodegas Franco Españolas ha servido de oasis ante el calor y las barras echaban humo para refrescar a los espectadores. También ha habido 'enoludoteca', catas, mercado y lo más vistoso de todo, talleres y exhibición de 'lindy hop', un estilo de baile que está cuajando con fuerza en La Rioja y que lo cierto es que es un placer, como mínimo, contemplar. Parece un baile de los años 20 pero es ultramoderno, comenzó en New York a ritmo de charlestón y ahora se ejecuta a ritmo de 'swing'. Sobre todo a partir del Cameros Blues Festival se creó en nuestra región el grupo de baile Rioja Swing que ha realizado una exhibición y ha enseñado a bailar a las parejas que se han atrevido a probar este divertido estilo de baile.

El power pop de Pantones

El trío Pantones ha ofrecido un 'power pop' fresco, también apto para mayores y niños, a modo de punk familiar, que ya parece una contradicción. Han inaugurado el escenario grande a ritmo de versiones de series infantiles y canciones como la banda sonora de ‘Frozen’. Chicle total. Después el local DJ Eyeri Merino ha impartido la primera de sus dos sesiones. Eyeri Merino ha hecho bailar pinchando temazos como el ‘Lady’ de Modjo y el ‘Hung up’ de ABBA que versionó Madonna. Ha sido, dentro de lo que cabe, un momento más relajado, ideal para reponer fuerzas a base de las chuletillas al sarmiento y las patatas con chorizo del menú riojano en la jornada diurna del festival, también su colofón.

El dúo The Nowhere Plan ha arrancado la recta final del festival. Lo componen Isaac Miguel, músico local que abrió el MuWi el viernes con su banda, y el irlandés afincado en Logroño Conn Bux. Son dos de lo mejor de la música riojana actual. The Nowhere Plan es un proyecto de tributo a The Beatles con mucho éxito en fiestas de pueblo, bodas y eventos oficiales. Y lo cierto es que, aunque sean con canciones ajenas, escuchar a estos dos músicos es una excelencia. En su repertorio, por supuesto, están algunas de las mejores y más populares canciones de los ingleses, como ‘Please please me’, ‘All you need is love’, ‘Come together’ y ‘Help’, pero también otras que sirven de bonito recuerdo de los de Liverpool. A las guitarras y los teclados Isaac y Conn han ofrecido un gran concierto ante apenas un centenar de espectadores que, eso sí, han disfrutado cobijados por un toldo, incluso formando una conga.

Al final, se les ha pasado el tiempo volando y han tenido que pedir permiso a la organización para poder redondear el concierto, alargándose casi una hora y media.

El broche final lo pudieron The Limboos con su rock sureño y exótico, con mucho 'swing', y que ha vuelto a hacer bailar a los presentes. Sólo los guiris han aguantado el castigo del sol, los demás, los espectadores locales, se han resguardado a la sombra. La formación es singular, con batería femenina contrabajo, saxo y hasta maracas, tocando a ritmo de mambo y rockabilly. «Nos derretiremos pero lo pasaremos bien», han advertido al comenzar. Y la verdad es que han ofrecido un concierto final a la altura, de buen música y provocando que los presentes movieran el esqueleto.