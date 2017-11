«El 2012 también fue malo, pero no tanto como la severa sequía actual» José Ignacio Lallana, representante de Red Eléctrica de España. / L.R. José Ignacio Lallana, Delegado de REE para La Rioja y Aragón, confirma la «significativa» caída de la producción hidráulica y el mayor peso de otras tecnologías, «en particular del ciclo combinado» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Martes, 21 noviembre 2017, 22:23

La electricidad es un producto indispensable en la vida cotidiana de las personas y básico para el funcionamiento de las empresas. El delegado de Red Eléctrica de España (REE) para La Rioja y Aragón, José Ignacio Lallana, explica en esta entrevista cuál es el proceso para determinar diariamente qué tecnologías producen la energía que se consume y advierte de la severidad de la sequía que sufre el país y, por supuesto, La Rioja, y cómo influye en los precios.

-¿Cuál es la situación?

-En términos generales la producción en La Rioja se mantiene en cantidad como en años anteriores, pero sí que ha habido un cambio sustancial en cuanto al peso de las diferentes tecnologías porque la producción hidráulica ha caído de una forma significativa a partir de marzo y se está recurriendo a otras tecnologías, de forma particular al ciclo combinado. La tercera pata de generación que hay en La Rioja, la fotovoltaica, más o menos se mantiene como en otros años.

-¿Cómo se hace para abastecer la demanda?

-Previamente a la operación técnica hay una tasación económica en la que todas las centrales del país hacen una oferta sobre la producción de cada hora del día siguiente y a qué precio. El operador económico del sistema eléctrico (OMIE) casa la oferta y la demanda, y aparecen las centrales que pueden producir más barato. OMIE nos pasa esta casación a REE, que somos el operador técnico, para que la revisemos y comprobemos que es técnicamente viable. Y así es como se tiene programado qué va a producir cada central al día siguiente y a cada una de las horas.

-¿Y cómo se elige qué tipo de tecnología entra?

-Básicamente por precio. REE supervisa desde el centro de control que esa previsión de generación se adecue a la previsión de la demanda. Cuando hay más generación que demanda prevista tienen preferencia las operadoras de régimen renovable a la hora de producir.

-Como consecuencia de la sequía se tiene que recurrir a combustibles fósiles como el carbón y eso está encareciendo el precio de la luz. ¿En general ha habido un descenso de todas las renovables?

-Hay menos oferta en la parte de generación y eso hace que en la casación oferta-demanda los precios sean superiores.

-¿Recuerda una situación similar a la actual?

-Una sequía tan severa como esta, no. El 2012 también fue un año en el que la generación hidráulica fue baja pero no se llegó a estos niveles. Hidráulicamente hablando, la situación actual no es habitual.