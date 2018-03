Más de 1.500 riojanos faltan a trabajar al día sin baja y otros 3.500 lo hacen de forma justificada La región registra una tasa de absentismo del 3,8%, la más baja del país, que supone un coste anual para las empresas de 309 millones, según Randstad MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Martes, 20 marzo 2018, 19:37

Tres de cada diez trabajadores riojanos que diariamente faltan a su trabajo lo hacen sin justificar las causas de su ausencia mediante una baja médica. En términos absolutos se trata de 1.500 personas de las casi 5.000 que diariamente no acuden a su puesto en la comunidad. Eso arroja una tasa global de absentismo laboral (computado tanto el justificado como el que no lo está) del 3,8%, la más baja de España, que representa un coste anual para las empresas de 309 millones de euros.

Así se desprende de un informe realizado por el servicio de estudios de Randstad, compañía dedicada a la gestión de recursos humanos, que advierte de que el absentismo «es uno de los fenómenos que más afectan a los resultados de las compañías». El secretario general de la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Eduardo Fernández, corrobora que el absentismo es «un problema muy importante», dado que no sólo «empeora la productividad y la competitividad de las empresas», sino que «debilita la actividad económica en general».

En este sentido, y a pesar de considerar «positivo» que La Rioja sea la comunidad española con menos absentismo, el representante de la patronal insta a «establecer mecanismos de control y medidas de reducción del absentismo». Randstad Research, por su parte, propone soluciones desde tres ámbitos: la prevención de riesgos y los programas asistenciales para los empleados; la mejora de la conciliación laboral y familiar, y la creación de planes específicos en las empresas para reducir el estrés y la presión psicológica en el trabajo.

Las actividades relacionadas con los servicios son las que registran más absentismo

En el tercer trimestre del año pasado, 1.500 riojanos faltaron cada día a su trabajo sin presentar una baja, el equivalente al 1,2% de los ocupados en la región. Cuando se analiza este fenómeno en su conjunto, incluyendo también el absentismo justificado (los que presentan una baja médica), el estudio pone de manifiesto que cerca de 5.000 profesionales en La Rioja no acuden a su empleo diariamente, lo que supone un coste total de 309 millones de euros para las empresas de la región. En el conjunto del país, 247.000 profesionales (el equivalente al 1,3% de los ocupados) faltan a su puesto de trabajo cada día sin baja, cifra que asciende hasta los 820.000 cuando se tiene en cuenta los que justifican su ausencia, lo que supone un coste anual de 50.200 millones (el 4,5% del PIB).

El absentismo laboral varía en función de la región en la que los profesionales desarrollan su actividad. En este sentido, el estudio de Randstad Research confirma a La Rioja como la comunidad con la tasa de absentismo más baja de España: 3,8%, frente al 4,3% nacional. Respecto al mismo periodo del año anterior, la ratio riojana descendió el 0,37%, mientras que en el conjunto de España creció el 0,11%. El absentismo también retrocedió en otras diez autonomías en el último año, pero La Rioja fue la que anotó el descenso más intenso.

Centrando el análisis en el absentismo laboral no justificado (sin bajas médicas), cada día faltan a trabajar en La Rioja 1.500 personas. Eso arroja una tasa del 1,2% (inferior al 1,3% nacional), ratio que también comparten comunidades como Navarra, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura. Canarias (1%) y Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana (las tres con el 1,1%) presentan los valores más bajos. Por encima está el resto destacando Castilla y León con el 1,9%. En términos interanuales, el absentismo laboral no justificado retrocedió el 0,26% entre el 2017 y el 2016 (en el conjunto del país no registró variaciones), lo que representa la segunda caída más destacada sólo por detrás de la de Asturias (0,33%).

Por sectores, el absentismo laboral sin baja alcanza al 1% de la población riojana ocupada en la industria; al 0,5% de la que trabaja en la construcción y al 1,3% de la empleada en los servicios. Si en el escrutinio se incluyen las ausencias laborales justificadas, los porcentajes se van hasta el 3,7% en la industria, el 2,4% en la construcción y el 3,9% en los servicios. En el caso de la media nacional, el absentismo laboral no justificado es del 1,3% en la industria, del 0,5% en la construcción y del 1,3% en los servicios. Sumado el de las bajas, los porcentajes suben hasta el 4,4% en la industria, el 3,1% en la construcción y el 4,4% en los servicios.

Todas las tasas de absentismo laboral de La Rioja son inferiores a las medias nacionales si se analiza este fenómeno de forma global, pero si se atiende al no justificado mediante bajas, la ratio riojana sólo es inferior en el caso de la industria, al tiempo que en la construcción y los servicios iguala los promedios del país.